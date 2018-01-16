Deutsche Welle: С чем летит к Трампу Назарбаев?

Вашингтон, , 20:51 — REGNUM Едва в пресс-службе Белого дома появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп 16 января примет у себя казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева, как казахстанские СМИ стали пестрить комментариями, оценивающими значение предстоящего визита. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Очень много комментариев стало появляться в СМИ относительно того, что казахстанский коллега прибудет в Вашингтон раньше Владимира Путина. Однако, «визиты и встречи зарубежных лидеров — это очень сложный процесс, и … здесь нельзя выделять, что кто-то раньше встретился, кто-то позже», пояснил председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин в интервью казахстанскому информационному ресурсу Tengrinews.kz. Тем более, учитывая, что официальный визит совпадает с председательствованием Казахстана в Совбезе ООН, куда, собственно, и направляется глава Казахстана.

«Это не только первый зарубежный визит в новом году президента Казахстана, но одна из первых встреч Дональда Трампа с зарубежным лидером у себя», — подчеркнул политолог.

Главный же вопрос, беспокоящий как СМИ, так и мировую общественность в следующем: что будут обсуждать Трамп и Назарбаев?

«Это рабочая поездка президента Казахстана в Белый дом. На основании короткого сообщения о ней от пресс-службы Белого дома и ряда других указаний можно сделать вывод, что в основном речь пойдет о ситуации в Афганистане. Штаб советников Дональда Трампа держит в фокусе своего внимания борьбу с исламистскими структурами, в том числе и там. Президент США будет говорить об углублении сотрудничества между США и Казахстаном по этой линии», — предполагает немецкий эксперт по Центральной Азии Михаэль Лаубш.

«Это будет нормальная дежурная встреча с пожатием рук и похлопыванием по плечам, а также с заявлениями о партнерстве и взаимопонимании. Действительно, Казахстан может играть заметную роль в региональном аспекте, но в настоящий момент он очень сильно завязан на двух больших игроков — Россию, чье влияние на республику превышает влияние всех других государств и блоков, а также на Китай, который уже дал многомиллиардные займы и испытывает к Казахстану большой интерес», — уверяет бывший премьер-министр Казахстана, а ныне проживающий на Западе оппозиционный политик Акежан Кажегельдин.

Что касается планов самой казахстанской стороны на предстоящий визит, то здесь возможно предположить, что Нурсултан Назарбаев попытается взять на себя роль некоего посредника между лидерами США и России в деле улучшения отношений между этими странами, полагают эксперты DW. Или может даже в деле улучшения отношений между США и Турцией, как это происходило немногим более двух лет назад в конфликте между Турцией и Россией.

Однако сегодня возникла еще одна крайне злободневная для руководства Казахстана тема, связанная с Соединенными Штатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года в США наложили арест на счета Национального фонда Казахстана, размещенные в Bank of New York Mellon. Речь идет о значительной части Нацфонда — 22 миллиардах долларов. Напомним, что американская юстиция исполнила судебное решение по иску бизнесмена из Молдавии Анатолия Стати, который в суде доказал, что инвестировал около миллиарда долларов в нефтяной сектор Казахстана, но волюнтаристским решением был удален с рынка Казахстана, а его активы были переданы государственным структурам.