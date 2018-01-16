Генерал США: окрепшая Россия является самой большой угрозой для Европы

Берлин, , 20:46 — REGNUM Обширные инвестиции в военную сферу, а также действия России в последние годы наводят Североатлантический альянс на мысль, что страна представляет опасность для европейских и других стран. Об этом в Брюсселе 15 января, накануне совещания военного комитета НАТО, заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США (КНШ) Джозеф Данфорд. Выступление генерала опубликовано на сайте минобороны США.

Окрепшая Россия является самой большой угрозой в Европе, считает американский генерал, в связи с чем Североатлантический альянс, в свою очередь, размещает соответствующие средства для сдерживания своего восточного соседа, подчеркнул Данфорд. Генерал еще раз напомнил, что НАТО укрепила силы передового базирования, разместив четыре многонациональных боевых формирования в Польше и прибалтийских государствах.

За последние несколько лет Россия обновила многие сферы своих вооруженных сил, подчеркивает Данфорд, включая ядерный потенциал, военно-морские силы, разработку новых средств ведения войны в киберпространстве и радиоэлектронной борьбы, а также развертывание средств противокосмической обороны.

И Россия будет использовать свой обновленный потенциал, убежден глава КНШ. «Достаточно посмотреть на ее поведение», — говорит Дандорф, — «вспомнить и посмотреть на Грузию и Украину». Генерал напомнил, что в 2008 году войска РФ вторглись в грузинские регионы Южную Осетию и Абхазию, которые до сих пор находятся под «российской оккупацией». Не обошлось и без упоминания об аннексии полуострова Крым в 2014, а также о военных действиях в украинском Донбассе, которые продолжаются до сих пор. По словам генерала Данфорда, для вторжения в этот регион Москва использовала танки и военнослужащих без опознавательных знаков. На данный момент США и другие страны НАТО занимаются обучением украинских военных, заявляет глава КНШ.

Данфорд призвал европейские государства защищаться от нападения других стран, причем это касается не только прямого вторжения солдатами в форме, но и атак, проводимых нетрадиционными способами, то есть информационных операций, действий в киберпространстве, а также экономического и политического давления. «Это тоже нарушение суверенитета», — подчеркнул американский генерал.

Также Данфорд отметил, что НАТО намерена модернизировать свои возможности и организационную структуру: «Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в той точке, где мы сейчас находимся. Тот, кто считает себя самодостаточным в этой сфере, на самом деле устарел», — отметил Джозеф Данфорд, ссылаясь на Дональда Трампа, который не так давно назвал Альянс «устаревшей организацией».