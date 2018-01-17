В Киеве подавляют вооруженное восстание

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 4 января секретариат ЦК РСДРП (б) в послании ижевскому бюро партии сообщает, что спрос на оружие во всех местах большой, и рекомендует бюро обратиться за вооружением в Московское областное бюро.

На совещании президиума Петроградского Совета с представителями районных Советов и фабрично-заводских комитетов обсуждались принятые Красной гвардией меры в связи с открытием Учредительного собрания и возможными провокациями. Выступавшие отмечали, что, по собранным сведениям, «с одними красногвардейцами без матросов и судов, которые стоят здесь на рейде, мы могли бы подавить любое начинание с правой стороны».

Рабочие крупнейшего украинского военного завода «Арсенал» в Киеве отправили Центральной раде ультиматум, требующий ликвидации на Украине контрреволюции, разоружения белых отрядов, офицеров, милиции, прекращения преследований рабочих и левой прессы, немедленного созыва Всеукраинского съезда Советов и т.д.

4 января на завод «Арсенал» Радой был послан отряд вольных казаков коменданта Ковенко для подавления возможного восстания, организуемого большевиками. После непродолжительной перестрелки лидеры местной Красной гвардии были арестованы, у рабочих изъяты запасы оружия (винтовки и пулеметы), завод закрыт.

Несмотря на это, рабочие продолжили собираться на территории «Арсенала» и готовить выступление. Впоследствии, к 15 января, рабочие узнают о месте нахождения отнятого у них оружия и начнут восстание, поддержанное другими промышленными и железнодорожными районами Киева. Оно будет подавлено с помощью пришедших в город отрядов Петлюры, но вскоре Киев возьмут отряды СНК.

В Новочеркасске заканчивает свою работу съезд иногородних (неказачьего населения Дона). Первоначально главенствующая на съезде позиция о необходимости роспуска Добровольческой армии, под давлением Войскового правительства, была изменена на компромиссную, допускающую существование армии, но под контролем со стороны объединенного правительства. Это получило отражение в Декларации объединенного войскового правительства Донской области от 5 января:

«5 — января настоящего года свершилось событие, имеющее громадное значение в жизни нашего родного края: две части населения Донской области — казачья и неказачья — впервые объединились в общем управлении областью. Отныне в Объединенном Войсковом Правительстве Донской области участвует через своих представителей все население области: казаки, коренные крестьяне, иногородние, горожане и рабочие. Объединенное правительство, исполняя волю всего населения, признает необходимым создать областной законодательный орган для рассмотрения общих дел, касающихся казачьего и неказачьего населения Донской области, причем предварительное положение об этом законодательном органе будет представлено на утверждение Войскового круга и Съезда неказачьего населения, созываемых одновременно, в течение февраля месяца.

Впредь же до созыва Круга и Съезда, в интересах поддержания в крае порядка, обеспечивающего населению сохранение всех гражданских свобод, Объединенное правительство Донской области:

1. Будет охранять свободу слова, печати, собраний, передвижения, свободу союзов и учреждений в их законной деятельности от всяких насилий, откуда бы таковые ни исходили.

2. Всемерно желая и добиваясь прекращения гражданской войны на границах Донской области, Объединенное правительство в ближайшие дни пошлет делегации в составе представителей от казачьих и неказачьих своих частей к большевистским отрядам, стоящим на границах области и в ее пределах, с предложением остановить наступление и вторжение их в Донскую область, а также вывести из области отряды, уже вторгнувшиеся в область.

3. Объединенное правительство, выражая волю всего населения Донской области и приступая к переустройству местной жизни на демократических началах, полагает, что это переустройство должно быть совершено лишь одним местным населением, без всякого вмешательства посторонних в области сил, а потому Объединенное правительство объявляет, что оно будет бороться самыми решительными мерами против насильственных попыток Совета народных комиссаров навязать свою волю населению Донской области…

4. В целях обеспечения гражданских свобод населения Донской области Объединенное правительство сняло военное положение во всей области, оставив таковое на линиях и в полосе отчуждения железных дорог, в целях обеспечения свободы транспорта и для борьбы с насильственными действиями и с призывами к таковым. При этом всем агентам власти, коим будет поручено осуществлять особые полномочия, вытекающие из военного положения, предложено не чинить препятствий железнодорожным организациям, находящимся в полосе отчуждения, в их законной нормальной деятельности.

5. Добровольческая армия, существующая в целях защиты Донской области от большевиков, объявивших войну Дону, и в целях борьбы за Учредительное собрание, будет находиться под строгим контролем Объединенного правительства и, в случае установления наличия в этой армии элементов контрреволюционных, таковые элементы будут немедленно удалены за пределы Донской области.

6. Озабочиваясь охраной жизни и имущества граждан от покушений на них злоумышленников, Объединенное правительство в первую очередь займется разработкой вопроса о милиции и о надлежащей организации охраны в области, при деятельном участии органов местного самоуправления» и т.д.

В Екатеринославе в Зимнем театре состоялся пленум совета рабочих и солдатских депутатов с участием полковых, заводских, железнодорожного комитетов, штабов Красной гвардии и профессиональных союзов. Из не входящих в Совет членов заседания право голоса по вопросу о выступлении контрреволюции дано профессиональным союзам, их центральному бюро, заводским и полковым комитетам. После долгих прений большинством голосов (125 против 117) штабам Красной гвардии также предоставили право голоса.

Председатель предложил почтить память погибших в борьбе с контрреволюцией. В ходе прений по докладу о контрреволюционных выступлениях представитель эсеров предложил принять декларацию:

«Обсудив создавшееся положение в связи с нападением гайдамакского куреня, руководившего контрреволюционной буржуазией и ее приспешниками, на рабочих и солдат г. Екатеринослава, Екатеринославский совет раб. и солд. депутатов считает, что вся власть в городе должна принадлежать совету, который должен немедленно же приступить к организации совета крестьянских депутатов для образования в губернии совета раб., солд. и крестьян, депутатов. Высшей же властью в крае признается исполнительный комитет советов рабоч., солдат и крестьян, депутатов Украины».

Поздно ночью прямо с вокзала прибыл на собрание из Петрограда представитель народныхкомиссаров.

Перед голосованием по вопросу о власти фракции снимают свои резолюции. Единогласно принимается резолюция большевиков против Рады и с поддержкой СНК, позже опубликованная президиумом совета с небольшими поправками в стилистике.

Проходит III Уральская областная конференция РСДРП (б), на которой присутствовало 69 делегатов с решающим голосом и 10 с совещательным, представлявших 52 партийные организации с числом членов партии 35 069 человек. Обсуждалась необходимость ускорения слияния Советов р. и с. д. с Советами кр. д. и создание на местах сельской Красной гвардии.

Состоялся I съезд представителей национализированных заводов Уральской области, обсудивший вопросы о состоянии производства и об организации управления национализированными предприятиями. Съезд создал областное управление национализированными заводами Урала в составе пяти человек во главе с инженером Кузьминым.

В Чите правый «народный совет» силами офицерства 1-го Читинского казачьего полка начал разоружение Красной гвардии.

Во Владивосток прибыл японский крейсер «Асахи».