Клинцевич: Политическая мерзость определяет украинскую политику

Москва, , 16:10 — REGNUM В Совфеде фиксируют удар по украинской власти и прогнозируют ее разрушение, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Массовая потасовка между участниками акции протеста движения «Освобождение», выступающего за принятие закона о так называемой реинтеграции Добнасса, и представителями силовых органов произошла возле здания верховной рады Украины. Митингующие сожгли российский флаг и подожгли покрышки вблизи одного из входов в украинский парламент.

«Сегодняшние столкновения так называемых митингующих с полицией у верховной рады — еще один удар по украинской государственности. Дело идет к ее очевидному разрушению», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

По его словам, «за четыре года на Украине из всех щелей повылезала наружу разномастная политическая мерзость, о существовании которой до Майдана мало кто догадывался».

Причем, указал сенатор, речь идет не о каком-то стихийном движении — власть Украины совершенно сознательно раскупорила эти щели, дав возможность реализовать себя откровенно деструктивным националистическим силам с уголовным налетом.

«В настоящий момент именно эти силы определяют лицо украинской политики, и власть просто не знает, что с ними делать, пустив процесс на самотек», — отметил Клинцевич.

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