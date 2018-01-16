Суд в Минске: за «негативные» факты надо посадить и генерального прокурора?

Минск, , 14:50 — REGNUM Если применять подход государственной экспертизы Белоруссии, как по делу трёх публицистов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца, то под суд могут попасть многие чиновники и сотрудники государственных СМИ. Такое мнение озвучил сегодня, 16 января, в Минском городском суде один из подсудимых, Сергей Шиптенко.

Он обратил внимание на то, что половина авторов издания администрации белорусского президента «Советская Белоруссия», издания «Известия» и других может попасть под суд, если брать за основу подход госэкспертов, которые проводили экспертизу текстов журналистов, сотрудничавших с ИА REGNUM и другими российскими СМИ. Так, по словам публициста, когда в качестве одного из оснований для обвинений считают передачу негативной информации, то за это оказаться в местах лишения свободы может, например, и генеральный прокурор Белоруссии за приведение негативных материалов по криминогенной ситуации в стране.

Шиптенко также подчеркнул еще раз, что у эксперта Галины Гатальской, которая проводила психологическую часть экспертизы, нет ни одной научной публикации по вопросам экстремизма. Однако, что еще примечательнее, в качестве научных трудов «эксперт» указала тезисы, изложенные на конференциях. Причем в одной из своих статей, где говорится об этнической идентичности в гомельском регионе, Гатальская сама указывает на незначительное использование белорусского языка. Однако в этом случае как экстремизм это не рассматривается, негодует публицист.

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На этом фоне государственный обвинитель продолжает зачитывать 16-й том уголовного дела, который начал еще ближе к концу предыдущего судебного заседания. Речь идет об использовании якобы тенденциозной подборки материалов, а также о «негативной оценочной лексике». Приводится также несколько квитанций о денежных переводах в размере $70 из Израиля.

Напомним, что не раз на прошлых заседаниях Сергей Шиптенко обращал внимание суда на то, что получал пожертвования на издание научного журнала «Новая экономика», где он является главным редактором. Шиптенко отмечал, что издание зарекомендовало себя как авторитетное, позволяло публиковать труды учёным, а существовало только за счёт добровольных взносов. Причем, по словам публициста, он не то что не получал прибыль за выпуск журнала, а часто, напротив, даже вкладывал свои средства.

Что касается эксперта Гатальской, то ранее защита Шиптенко заявляла на суде, что в тексте экспертизы Гатальская оскорбляет публициста, иронизирует над ним. Во время дачи показаний она также заявила, что замена табличек в общественных местах с русского языка на белорусский «способствует этнической стабильности», Гатальская также говорила о невозможности оскорбления национального бело-красного флага, потому что «это святыня», а войну 1812 года Отечественной для Белоруссии не считает.

После ее выступления в суде 12 января в подкасте проекта Reformation даже белорусские журналисты и эксперты Сергей Харитонов и Артём Шрайбман отметили, что Гатальская стоит «чуть ли не БНФовских позициях в отношении истории Белоруссии». В этом случае, как ранее писало ИА REGNUM, эксперты, проводившие экспертизу текстов журналистов, являются их идейными оппонентами, то есть говорить об их нейтральности нельзя.

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