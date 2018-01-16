Песков: Киев отмолчался по вопросу военной техники в Крыму

Москва, , 13:08 — REGNUM Предложение президента России Владимира Путина осталось без содержательной реакции Киева, заявил 16 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Молчание Киева представитель Кремля назвал «отсутствием субстантивной реакции».

«Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева, но о какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», — сказал Песков.

Напомним, 11 января российский президент провел встречу с руководителями российских печатных СМИ и информагентств, на которой поднимался вопрос о передаче Киеву старой военной техники из Крыма.

Путин выразил готовность передать Украине десятки кораблей и самолётов, правда, большинство из них «находится в плачевном состоянии», так как не обслуживались.

Учитывая ситуацию на Украине и ее неготовность достроить даже собственный крейсер «Украина», который ранее был завершен на 95%, можно предположить, что молчание Киева связано с нежеланием принять на баланс еще груду ржавого металлолома.

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