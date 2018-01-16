Толстой и Косачев примут участие в работе спецкомиссии ПАСЕ

Москва, , 12:54 — REGNUM Зампредседателя Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») примет участие в заседании специальной комиссии в ходе парламентской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Принято решение о командировании зампредседателя Госдумы Петра Толстого в Страсбург по приглашению исполняющего обязанности председателя ПАСЕ по рассмотрению вопроса об организации органов Совета Европы», — заявил Мельников.

По его словам, от российской стороны на заседание комиссии также поедет глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Само заседание комиссии состоится во время пленарной недели ПАСЕ 23 февраля. Между тем Мельников подчеркнул, что решение ехать на заседание спецкомиссии никак не изменяет позицию РФ по вопросу членства в ПАСЕ.

«Эту поездку надо расценивать с точки зрения продолжения диалога, от которого мы никогда не отказывались. Но наша позиция твердая, она в очередной раз прозвучала сегодня на заседании Совета Госдумы, ее озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин. До тех пор, пока не будет изменен регламент работы Совета Европы и ПАСЕ в известном направлении, участие российской делегации в работе ПАСЕ мы считаем невозможным. Мы настаиваем на изменении регламента работы», — отметил Мельников.

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