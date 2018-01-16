Суд в Минске над журналистами: адвокатам не предоставили главный документ

Минск, , 12:13 — REGNUM Сегодня, 16 января, в Минском городском суде вот уже 19 день с перерывам на выходные и праздники продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении трёх белорусских публицистов Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, которые сотрудничали с ИА REGNUM и другими российскими СМИ. На сегодняшнем заседании для наблюдателей за процессом открылись новые подробности.

Как заявила защита Павловца Кристина Марчук, во время следствия она не могла получить текст экспертизы республиканской экспертной комиссии. Хотя именно это заключение и стало основанием для задержания троих публицистов по обвинениям в разжигании розни.

При этом интересно, что госэксперту Алле Кирдун, допрос которой начался 10 января и, как ожидалось, должен был быть продолен 15 января, но не произошел, предоставили для ознакомления другие экспертизы. В частности, это работа российского эксперта Ольги Кукушкиной.

Ранее и Кирдун, и ее коллеги говорили в суде, что при экспертизе текстов подсудимых использовали методику Кукушкиной, потому что в Белоруссии своей такой пока нет. Однако, в отличие от белорусских госэкспертов, сама Кукушкина, проведя экспертизу текстов Шиптенко, Алимкина и Павловца, пришла к выводу о том, что в их статьях нет запрещенных материалов.

Помимо этого, на сегодняшнем судебном заседании адвокат Шиптенко выступила с новыми ходатайствами: о приобщению к материалам дела учебника по истории авторства Якова Трещенка, которого как авторитетного историка не раз отмечал Александр Лукашенко; а также о приобщении к делу копии сборника об отношениях Белоруссии и Китая, который редактировал Сергей Шиптенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предыдущем судебном заседании Сергей Шиптенко обращал внимание суда на то, что после задержания далеко не сразу узнал, на каких основаниях был помещен в СИЗО. По словам публициста, ему пришлось не раз писать заявления, выступать с устными требованиями, и только из суда по делу Павловца к «Советской Белоруссии» о защите чести и достоинства ему стали известны основания.

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Напомним, что суд над белорусскими журналистами продолжается в Минском городском суде с 18 декабря 2017 года. За год до этого Шиптенко, Павловец и Алимкин были задержаны по обвинениям в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. Юрия Павловца и Сергея Шиптенко обвиняют еще и в «ведении незаконной предпринимательской деятельности», под этим следствие понимает то, что авторы могли получать материальное вознаграждение за свои статьи.

Защита публицистов многократно обращала внимание на то, что необходимо разграничивать такие понятия, как авторское вознаграждение за написание текстов и прибыль: это совершенно разные правовые и экономические понятия, которые нельзя отождествлять. К тому же на судебном заседании 16 января адвокат Павловца отметила, что её подзащитный был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 2005 по 2016 год. По словам самого подсудимого, он регистрировался как ИП, потому что занимался розничной торговлей и перевозками, платил за свою работу налоги.

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