Клинцевич: Литва «спопугайничила»

Москва, , 11:05 — REGNUM В Совфеде назвали попугайничеством «список Магнитского», опубликованный департаментам миграции Литвы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Департамент миграции Литвы в понедельник опубликовал так называемый «список Магнитского», в который попали 49 граждан РФ, которым запрещен въезд в республику, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Нелепое подражание США — попугайничество. Иную оценку литовскому «списку Магнитского» дать сложно», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Власти Литвы обвиняют в подмене реальных проблем мнимыми.

«Население страны сократилось с 1990 года на 1 млн человек, а власти озабочены тем, чтобы кого-то в Литву не пускать. По прогнозам, к 2050 году останется меньше 2 млн литовцев. Страна исчезает буквально на глазах. Ярчайшее свидетельство подмены реальных проблем мнимыми», — сказал сенатор.

Ранее «закон Магнитского» был принят в США, Эстонии и Канаде. Литовский закон предусматривает пятилетний запрет на въезд в страну иностранцам, в отношении которых есть основания полагать, что в результате их действий в зарубежном государстве были нарушены права человека и свободы, если они совершали коррупционные преступления или если они включены в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной — членом Евросоюза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО.