Пора пересмотреть систему подготовки охотничьих собак — алтайский депутат

Барнаул, , 09:47 — REGNUM Вопрос ужесточения требований к дрессировке собак носит ярко выраженную актуальность, считает заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) — председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. Свою позицию по этой спорной теме законодатель высказал в ходе интернет-конференции, состоявшейся сегодня, 16 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Алтайское краевое Законодательное собрание поступают обращения и от заводчиков охотничьих собак, и от граждан, которые выступают за запрет контактной притравки. Моя личная позиция заключается в том, что инициативы Государственной думы заслуживают внимания и поддержки. Нам действительно необходимо пересмотреть существующую систему по подготовке, тренировке собак для дальнейшего их использования в охоте на более гуманную и исключающую жестокое обращение с животными», — считает Сергей Серов.

Он также напомнил, что во всем мире контактные способы тренировки охотничьих собак практически не используются.

«И, конечно, необходимо ввести требования к питомникам, в которых содержаться дикие животные, используемые в тренировках. Существует соответствующее поручение президента — принять законодательные меры против жестокого обращения с животными. Более того, в декабре прошлого года президентом подписан закон об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными», — подчеркнул алтайский депутат Сергей Серов.

По его словам, в ближайшее время комитет по аграрной политике и природопользованию организует дискуссионную площадку, пригласить на которую планируется как сторонников поправок к федеральном закону, так и противников.

«Уверен, что в рамках этого диалога мы сможем выработать общую адекватную и конструктивную позицию», — заключил Сергей Серов.

Напомним, поправки в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части запрета применения контактных способов тренировки (дрессировки) животных)» Госдума приняла в третьем чтении в конце декабря 2017 года. Инициатива запрещает контактные способы тренировки (дрессировки) животных — предполагается, что между животными во время дрессировки должна быть разделяющая конструкция.

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Однако спустя несколько дней после этого Совет Федерацииэту инициативу отклонил, несмотря на позицию спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая в ходе дискуссии настаивала на принятии закона. В то же время, она не скрывает, что закон о запрете контактной притравки не устраивает ни представителей профессионального сообщества, ни зоозащитников. Сенатор, в частности, предложила определить, что такое «охотничьи собаки».

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В результате для урегулирования вопроса была создана согласительная комиссия. Сложившаяся ситуация вызвала широкий резонанс, в том числе и в регионах.

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