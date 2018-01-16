Пресс-секретарь Кадырова отреагировал на «список Магнитского» Литвы

Грозный, , 07:48 — REGNUM Решение властей Литвы о включении Рамзана Кадырова в список граждан РФ, которым запрещен въезд в страну, является «пустышкой». Об этом сообщил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в интервью РИА «Новости».

"Хочу огорчить литовские власти, которые длительное время лелеяли мечту о посещении Рамзаном Кадыровым этой страны, — сказал Каримов. — Литва никогда не входила и не входит в перечень стран, которые его интересуют хотя бы из простого любопытства».

Пресс-секретарь главы Чечни добавил, что решение Вильнюса является не заслуживающей внимания Кадырова «пустышкой». По его словам, подобные новости не стоят того, чтобы глава республики тратил на их чтение «даже одну минуту».

Каримов отметил, что если бы авторы данного списка действительно были озабочены правами человека в Чечне, то получили бы «исчерпывающую информацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января Департамент миграции Литвы опубликовал «список Магнитского». В него были включены глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и еще 47 граждан страны.

Первый так называемый «список Магнитского» был создан в США в 2012 году после смерти в российской тюрьме обвиняемого в крупном мошенничестве юриста Сергея Магнитского. После смерти подследственного Вашингтон обвинил РФ в нарушении прав человека.

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