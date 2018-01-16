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Назарбаев прибыл в Вашингтон с официальным визитом

Политика

В Вашингтоне пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом

Назарбаев прибыл в Вашингтон с официальным визитом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Вашингтон, 16 января 2018, 07:17 — REGNUM  Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в США, сообщает 16 января пресс-служба президента Казахстана.

В Вашингтоне пройдет встреча Назарбаева с президентом США Дональдом Трампом. Также запланированы встречи с представителями американских официальных и деловых кругов.

Визит продлится до 18 января, когда состоятся тематические дебаты членов Совета Безопасности ООН высокого уровня на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия».

Назарбаев будет председательствовать в заседании Совбеза ООН. Напомним, Казахстан председательствует в СБ ООН в январе.

В преддверии визита Назарбаева в США в сети было опубликовано несколько архивных видео его первого приезда в Вашингтон, это было в мае 1992 года.

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Политическая жизнь Казахстана

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