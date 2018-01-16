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Италии нужен Путин, Украине – ФСБ: Радио REGNUM

Политика

Лидера «Лиги Севера» обвинили в «связях с Кремлем», а Порошенко — с главой ФСБ России

Италии нужен Путин, Украине – ФСБ: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 января 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп получил оплеуху от КНДР, севастопольцы – от власти: Радио REGNUM

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