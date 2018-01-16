Кремль терпит капризы официального Минска и копит счета к оплате

Минск, , 09:30 — REGNUM Александр Лукашенко успешно использует географическое положение Белоруссии, которое делает страну «любимой женой» России, «которой позволено всё и ради которой не жалко ничего», — пишет в своей статье «Белорусский баланс или шпагат Лукашенко» эксперт ИА REX Александр Халдей.

Как отмечает автор, белорусский президент обладает рядом навыков и талантов, которые в привычном понимании не являются первоочередными для политика, однако зачастую служат куда большей результативности в деле продвижения собственных интересов, нежели опыт: «Александр Григорьевич Лукашенко — человек стальной воли и властного характера. Тонкая интуиция и отличное чувство меры. Хладнокровие, умение идти до конца. Упрямство. Актёрские способности и владение искусством блефа. Инстинкт власти развит на уровне инстинкта самосохранения и с успехом заменяет годы успешной подготовительной карьеры в коридорах высшей власти».

Таким образом, благодаря использованию всех вышеперечисленных качеств и географических преимуществ, Лукашенко, пока Москве не до него, активно «берет от жизни все», параллельно накапливая козыри в рукаве. Кремль же тем временем тоже накапливает — только счета, которые впоследствии обязательно предъявит Минску, как только придет время. И Минск это прекрасно понимает.

«Лукашенко выстраивает со всей тщательностью сбалансированные отношения с Россией, Украиной и Европой, сидя в рискованном шпагате между двумя геополитическими гигантами. Россией он защищается от Европы, а Европой — от России. Флиртом с Украиной он зарабатывает медный грошик и заодно возбуждает ревность в России и поощрение в Европе. Вон в Минске провели переговоры по Украине, где Лукашенко прославился как организатор переговорной площадки», — подмечает эксперт по переговорам.

Именно для поддержания этой линии Александр Григорьевич не стал признавать Абхазию и Южную Осетию, опасаясь роли вассала и марионетки российской политики. Заодно пытаясь формировать все более прохладное отношение белорусов к России и Русскому миру: «Слово это Лукашенко высмеял и обругал. Активистов как пятую колонну России арестовал и разгромил».

«Пугая» Москву дрейфом на Запад, Минск выторговывает себе различные преференции. «Даже на контрабанду Россия смотрит сквозь пальцы, позволяя Лукашенко шкодить по мелочам и зарабатывать свою копеечку ради поддержания бизнеса и социальной политики». В Кремле же прекрасно понимают, что, несмотря на все эти игры, Лукашенко никуда не денется, потому как бежать ему и некуда.

По мнению Александра Халдея, настоящая пора интеграции Росси, Белоруссии и Украины наступит после 2024 года, когда в мировой повестке произойдет ряд событий — окончание строительства «Северного потока — 2» и Крымского моста, смена санкций Евросоюза к России:

«Птенцы гнезда Владимирова. Имперцы и технократы. Они будут строить Империю, и крики местных князьков им будут глубоко безразличны. Каток Империи задавит каждого, кто встанет у него на пути. И не потому, что Россия такая жадная. Просто в мире, где будет существовать Шёлковый путь с Китаем, Индия, Россия, ЕС и США, то есть несколько центров мощной геополитической силы, существование отдельно взятой Белоруссии, болтающейся между полюсами притяжения за эшелон нефти и транш кредита МВФ, не предусмотрено никакими сценариями.

Эти сценарии пишутся не в России, так что обижаться руководителю белорусской республики Александру Лукашенко на Владимира Путина незачем. Под крышей России Белоруссия, а главное — ее граждане, независимо от национальности, веры, убеждений, доходов, обретут лишь уверенное достойное, а не нищенское, будущее и спокойную перспективу. Как и осколки бывшей Украины — те, которые не успеет проглотить Польша, Румыния и Венгрия».

А пока же, пишет автор, Белоруссии сходят с рук шалости и капризы, на которые в Москве терпеливо раз за разом промолчат, «скрупулезно и методично накапливая счета к оплате».