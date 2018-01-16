Лига Севера: «Нам было бы лучше, если бы в Италии был Путин»

Рим, , 00:19 — REGNUM Маттео Сальвини, 44-летний лидер итальянской правой политической партии «Лига Севера» считает Европейский союз «преступным» и «неудачным экспериментом», сообщает 15 января немецкая газета Bild.

«Нам было бы лучше, если бы у нас был Путин в Италии», — заявил журналистам итальянский политик. Сальвини намерен участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в Италии уже в марте 2018 года, сформировав коалицию правых сил во главе с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони.

Лидера «Лиги Севера» сразу же обвинили в «связях с Кремлем», как это в свое время происходило в отношении лидера французской политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. «Я считаю Путина великим политиком и делаю это совершенно безвозмездно», — подчеркнул Сальвини, когда его спросили о возможной финансовой поддержке со стороны Москвы.

Тем не менее, симпатий к кандидатуре Сальвини в Москве не скрывают, однако показывают это с помощью дипломатического протокола: во время своего визита в Кремль в марте прошлого года Сальвини был принят непосредственно министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Итальянский политик вдохновился успехом Хайнца-Кристиана Штрахе, лидера право-популистской Австрийской партии свободы, который сейчас совместно с консервативной Австрийской народной партией формирует новое правительство в Вене, пишет Bild. Оба партийных лидера подписали соглашения о сотрудничестве с крупнейшей российской политической партией «Единая Россия».

Оба партийных лидера также активно выступают за снятие санкций ЕС против России и за признание вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Изначальным же основанием для введения антироссийских санкций Сальвини считает «фейк-ньюс» или, иными словами, дезинформацию, об этом политик недавно заявил в интервью итальянской газете «Corriere della Sera».

Риторика обеих партий также отличается и явной антимиграционной направленностью. «Итальянцы в первую очередь», «Остановить вторжение» — именно так звучат основные лозунги Лиги Севера на выборах-2018. Сальвини, как и Штрахе, поддерживает смещение центра европейской политики от европейского единства в сторону национальных государств: «Рабы Европы? Нет, спасибо», — говорится на предвыборном плакате Лиги Севера.

Согласно данным последних опросов, Лигу сейчас поддерживают 13% населения, но вместе с 16% крупнейшей итальянской правой партии «Forza Italia» и двумя другими союзниками коалиции правых сил возможно и удастся укрепить свои позиции. Учитывая, что правящая ныне Демократическая партия переживает глубокий внутренний кризис, в связи с чем ее популярность среди избирателей неуклонно падает, а руководство «Движения пяти звезд», протестной партии, претендующей на статус ведущей политической силы в Италии, в последнее время радикально изменило свои позиции по ряду принципиальных вопросов, открыто встав на сторону США, выбор избирателей вполне может сместиться вправо, полагают немецкие эксперты.

Напомним, что очередные парламентские выборы пройдут в Италии 4 марта 2018. Дата же первого заседания нового итальянского парламента назначена на 23 марта.