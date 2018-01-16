Суд в Минске над журналистами ИА REGNUM: обвинение прячет свидетелей?

Анастасия Полозкова, , 00:47 — REGNUM

Похоже, суд в Минске, где уже почти месяц рассматривают уголовное дело в отношении Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца, белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM и других российских СМИ, учится на собственных ошибках. Так, сегодня, 15 января, в Минском городском суде должен был продолжиться допрос госэксперта Аллы Кирдун, однако к удивлению адвокатов и присутствующих в зале журналистов сделано этого не было.

Заседание суда началось с того, что адвокат Юрия Павловца Кристина Марчук обратила внимание суда на то, что с 2005 по 2016 год её подзащитный был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, так как занимался розничной торговлей и перевозками, исправно платил налоги. Но следствие ранее не удосужилось задать Павловцу по этому поводу вопросы, поэтому, по мнению адвоката, непонятно, как ему могут вменяться обвинения в «ведении незаконной предпринимательской деятельности», когда она была по закону оформлена. И это стало первой за сегодня, но уже по меньшей мере десятой подножкой для обвинения в ходе рассмотрения этого уголовного дела.

Далее гособвинитель начал зачитывать 14-й том по уголовному делу, хотя в этот момент подсудимые, их адвокаты и присутствующие в зале наблюдатели ожидали услышать продолжение допроса Аллы Кирдун, той самой, которая вместе с еще одним «экспертом» Алесей Андреевой провели исследование нескольких материалов арестованных в рамках работы РЭК при министерстве информации. Они потом еще раз, уже для следствия, проводили и лингвистическую экспертизу, хотя против этого выступали адвокаты, но их требования оставили без ответа.

Показательно, что с дачей показаний этого свидетеля возникают проблемы уже не в первый раз. Изначально ее должны были допросить 9 января, но по состоянию здоровья она не смогла (хотя никакой медицинской справки предоставлено не было), и вместо нее допрашивали ее коллегу — Андрееву. Сама Кирдун выступила 10 января и в ответе на многие вопросы адвокатов ссылалась постоянно на некие «логико-семантические следствия».

Например, вместо того, чтобы чётко и убедительно ответить на вопрос о том, где в текстах Юрия Павловца отрицается историческое прошлое Белоруссии в составе Великого княжества Литовского, «эксперт», как ей кажется, хватается за спасительную палочку и в очередной раз отвечает, что это выясняется путём «логико-семантического следования». Однако дело вот в чём: никак иначе аргументировать позицию не только по данному, но и по многим другим вопросам она не может, потому что, видимо, просто не понимает того, о чём шла речь в материалах Павловца.

Наиболее ярко продемонстрировала свои экспертные компетенции Кирдун, когда отвечала на вопрос о том, когда в СССР началась перестройка. По мнению «эксперта», это произошло в 1991 году. Вряд ли такой ответ требует отдельных пояснений… И хотя судья пообещал в ходе сегодняшнего заседания, что экспертов еще допросят, складывается ощущение, что дачу их показаний откладывают специально: кто знает, на какое еще саморазоблачение способна Кирдун как «эксперт».

В целом за сегодняшнее заседание прокурор успел зачитать целых три тома по уголовному делу, с 14-го по 16-й. С речью также выступил Сергей Шиптенко, обративший внимание суда на то, что ему стало известно об основаниях своего задержания только спустя несколько месяцев, что говорит о внесудебной расправе над инакомыслящими, а следствие в ходе расследования игнорировало факты, оправдывающие действия публицистов, собирало лишь обвинительные доказательства. Из зачитанных материалов дела также следовало, что адвокаты журналистов не раз ходатайствовали об изменении меры пресечения для подзащитных, отмечали, что по нормам законодательства Белоруссии написание материалов и передача авторского права на них — это не предпринимательская детальность, в незаконном ведении которой обвиняют Павловца и Шиптенко, помимо стати о разжигании розни.

Закончилось сегодняшнее судебное заседание в Минске оглашением перечня научных публикаций автора психологической части экспертизы Галины Гатальской. К слову, в отличие от библиотекаря Ивановой, которая сама себя экспертом называть побоялась, у Гатальской есть хотя бы какие-то научные труды. Правда, они исключительно о таких феноменах, как школьная психология; о туристическо-краеведческой работе; о психологических особенностях национального самосознания студентов Белоруссии, а также студентов Белоруссии и Украины; об особенностях питания в республике; даже о сексуальном опыте подростков и о помощи детям, родившимся в семье алкоголиков и так далее.

Но ни одного научного исследования по вопросам экстремизма или проблемам разжигания межнациональной розни «эксперт» Гатальская не имеет, в силу чего возникает вполне закономерный вопрос: на чем, на каких профессиональных знаниях или компетенциях базируются ее обвинительные «логико-семантические следования»? Видимо, привлекая ее в качестве эксперта, сочли, что экстремизм и, например, сексуальный опыт подростков — понятия близкородственные, особенно в контексте логико-семантического следования. Однако в этом случае возникают особые вопросы к тем причинам, которые порождают именно такие «логико-семантические следования», как у «эксперта» Гатальской. Скорее всего, без хорошего семейного психоаналитика тут не обойтись.