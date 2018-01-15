Мы не дадим устроить на юго-востоке Украины геноцид – Франц Клинцевич

Москва, , 22:07 — REGNUM У проживающих на юго-востоке Украины может не остаться иных перспектив, кроме как биться до конца, считает первый зампред комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он заявил 15 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя законопроект «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», обсуждаемый сегодня на Украине.

По мнению Клинцевича, принятие таких законов ставит крест на всём, что связано с мирным процессом.

«Какая перспектива останется у людей, живущих в Донецке, когда такой закон будет принят? — поинтересовался он. — Заметьте, на юго-востоке две армии самозащиты по 50 тыс. человек, и в случае принятия такого закона у них не будет перспектив. И они будут сражаться. Куда им идти? Они будут до конца биться за свою землю и за свой дом. Однозначно хочу сказать, что геноцид устроить мы не позволим».

Кроме того, Клинцевич рассказал, что на юго-востоке Украины, на линии разграничения, по некоторым данным, украинская сторона стала создавать склады боеприпасов. По его мнению, это свидетельствует о подготовке очередной войсковой операции.

Напомним, что, согласно предложенному украинскими депутатами законопроекту, лицу, признанному коллаборационистом, в течение 15 лет будет запрещено занимать любые государственные должности, избираться в органы власти, совершать правосудие, иметь доступ к государственной тайне. Сам же термин «коллаборационизм» трактуется авторами законопроекта весьма широко и пространно. В частности, к коллаборационизму отнесены действия, направленные на «истощение украинской экономики», осуществление информационно-психологической войны, унижение украинской культуры, а также «формирование средствами массовой коммуникации альтернативной к действительности искривленной информационной картины мира».

О том же, что конкретно ждёт жителей юго-востока Украины, в отношении которых начнёт действовать предполагаемый закон, то на этот счёт весьма недвусмысленно высказался украинский политолог Тарас Березовец. По его словам, после того как Украина заберёт себе Донбасс, «это будет безлюдная территория» и «дикое поле». Регион же, по мнению этого «эксперта», вообще уважает только силу, и эту силу надо ему показать.

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