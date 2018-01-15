«Огромное количество людей на Украине верит в связь Порошенко с ФСБ РФ»

Киев, , 21:33 — REGNUM На Украине вовсю бушует политический скандал вокруг якобы письма Петра Порошенко в ФСБ России, датированного 3 февраля 2007 г., в котором нынешний президент (а на тот момент депутат Рады, член фракции «Наша Украина») якобы обещает «не действовать против интересов России». ИА REGNUM отследило самые важные комментарии политиков и экспертов по этой теме.

Напомним, 13 января грузинский телеканал «Рустави-2» обнародовал фото с копиями якобы обращения Порошенко в адрес главы ФСБ России. Это произошло после того, как в феврале 2007 года Порошенко не пустили на территорию России.

«Регулярно посещаю Санкт-Петербург, где проживают родители жены моего старшего сына Алексея», — говорится в опубликованном «Рустави 2» тексте «письма Порошенко в ФСБ».

В самой администрации президента Украины обнародованные так называемые документы от имени Порошенко назвали «низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России».

«Красноречивее всего о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить. Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены», — говорится в обращении.

Пресс-служба АПУ попросила СМИ «не распространять фейковую информацию, которая носит явно заказной со стороны страны-агрессора характер».

«А со стороны медиа, которые распространили непроверенную информацию, в частности «Украинская правда» и Newsone, рассчитываем на публичные извинения», — говорится в материале.

В то же время народный депутат, сын президента Украины Алексей Порошенко отметил в Facebook, что жалеет о том, что не встретил свою жену, россиянку Юлию на четыре года раньше. Так он прокомментировал несоответствие официальной даты его женитьбы с датой, которая фигурирует в опубликованном письме его отца в адрес ФСБ России.

Тем не менее внефракционный депутат Виталий Куприй считает, что СБУ должна открыть уголовное производство по факту государственной измены президента Порошенко.

«Хотел бы внести депутатский запрос, который касается якобы публикации информации о том, что в 2007 году Петр Порошенко написал письмо директору ФСБ, в котором пообещал, что не будет заниматься антироссийской деятельностью… Я считаю, что СБУ должна открыть производство по факту государственной измены», — сказал Куприй.

Директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук назвал публикацию «вбросом» в рамках плодотворной совместной деятельности украинского президента и экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

«Итак, плодотворная совместная деятельность Порошенко и Саакашвили продолжается. В этот раз — в рамках «вброса» неких документов в виде расписок Порошенко перед ФСБ. В чем суть роли Саакашвили и зачем это нужно Порошенко? В канун президентских выборов Порошенко очень боится, что Кремль может опубликовать некие документы, которые смогут его дискредитировать. А такие документы, несомненно, есть, иначе Путин не согласился на кандидатуру Порошенко в 2014-м. Поэтому Банковая решила сыграть на опережение. И опубликовать через грузинский канал подконтрольного Саакашвили фейковые документы, которые заранее превратили в абсурд любой дальнейший «слив» в СМИ документов с подписью Порошенко», — считает Корнейчук.

Кроме того, бывший глава администрации президента Украины Андрей Портнов предложил провести международную экспертизу материалов, опубликованных грузинским каналом «Рустави-2».

При этом российский политолог Владимир Корнилов напомнил, что в 2007 году недопущение на территорию Российской Федерации Порошенко стало громким политическим событием в российско-украинских отношениях.

«А я не знаю, с какого времени они вместе живут, уж простите. Возможно, они стали мужем и женой до официальной регистрации. А вот то, как Порошенко болезненно реагировал на объявление его персоной нон грата и прилагал максимум усилий для отмены этого статуса, видел своими глазами», — пишет Корнилов на своей странице в ФБ.

Популярный блогер Анатолий Шарий допускает, что ФСБ располагает серьезным компроматом на Порошенко.

«Письмо Порошенко — фуфло для дурачков, любителей «Вальцман бухает»… Нелюбители Петра Алексеевича Порошенко сразу же обратили внимание на его оперативный псевдоним Лолита, под которым он фигурирует в данном документе. Но они, возможно, не обратили внимания на аббревиатуру ДОР — документы оперативной разработки. Это не значит, что Порошенко сотрудничал со спецслужбами под таким псевдонимом, это значит, что ему присвоили такой псевдоним, разрабатывая его как государственного деятеля Украины. Я допускаю, что на каждого в России лежит такая папочка. Во всяком случае, ФСБ работает хорошо. Значит, такие папочки имеются», — отметил Шарий.

Политолог Сергей Быков в интервью «КП в Украине» предположил, что к этой истории могут быть причастны «американские друзья Украины».

«Обнародовав фейковое письмо, они дали сигнал Порошенко, что если он не будет посговорчивее, то достоянием общественности станет настоящий компромат на него. Возможно, на данном этапе они хотели продавить принятие закона об Антикоррупцинном суде… В пятницу (12 января) в проекте повестки дня Рады на текущую неделю не было данного законопроекта, а после обнародования «писем» его включили в повестку», — подчеркивает политический эксперт.

А вот политолог Виктор Небоженко в комментарии From-UA высказал мнение, что публикация «копий обращения Петра Порошенко в ФСБ» является довольно удачной провокацией против президента Украины.

«Дело в том, что если бы организаторы этой провокации написали, что Порошенко хочет переспать с лидерами Республиканской партии, или обвинили в участии в каких-то нетрадиционных сексуальных связях, то этому бы не поверили. Но в тексте есть якобы его контакты с ФСБ, и даже если это фейк, это слишком распространенная точка зрения на Украине. Это очень важно», — отмечает политолог.

Также, по словам эксперта, данный прецедент бьет не по его рейтингу, который сейчас слишком маленький, — «это, скорее, удар лично по самому Порошенко, мол, мы знаем, как тебя зовут и какие у тебя контакты, и у нас 86 страниц компромата».

«Самая главная проблема здесь заключается в том, что содержание является довольно удачным. Даже если это полностью ложь, мы это узнаем только после того, когда президент Порошенко покинет свой пост и будет объективное расследование. Тогда станет все ясно. Сейчас мы не можем сказать, что это такое. Но повторяю, так как содержание очень близко к тому, что думает огромное количество людей, то это будет трудно опровергнуть», — отмечает Виктор Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что 6 февраля 2007 года Россия объявила персоной нон грата депутата Петра Порошенко, запретив ему въезд на территорию РФ. Порошенко, прибывший в аэропорт «Пулково» г. Санкт-Петербург, был выдворен из России как лицо, чье пребывание на российской территории нежелательно.