Как Израиль смотрит на Иран

Авигдор Эскин, , 20:25 — REGNUM

События в Иране не вздыбили Израиль. Вы не найдете следа каких-то многочасовых телевизионных обсуждений, как это происходит в России. Ход восстания освещался всеми газетами и СМИ в обычном порядке изложения новостей. Членам правительственного кабинета было запрещено высказываться вовсе. Премьер-министр и глава Моссада говорили осторожно и умеренно. Нетаньяху даже выразил иранскому народу нескрываемую симпатию.

В этом не было лукавства, ибо расположенность со стороны части израильтян к Ирану в широком контексте объясняется вполне весомыми факторами. Во-первых, многие выходцы из Ирана хранят добрые воспоминания. Так, самый правый депутат в Кнессете предыдущего созыва Михаэль Бен-Ари с теплом рассказывал о привязанности его родившейся в Иране мамы к персидскому быту и образу отношений. Во-вторых, Иран был добрым союзником Израиля до 1979 года. Он остается в понимании многих аналитиков неарабским пространством с потенциалом на будущее.

Всё это не отменяет того факта, что руководство Ирана (начиная с верховного лидера Хаменеи) постоянно заявляет об уничтожении Израиля как о стратегической цели. Нетрудно догадаться также, какие чувства вызывают в Израиле ежегодные конкурсы карикатур на Холокост. Помимо деклараций, Тегеран активно действует против Израиля, вкладывая ежегодно восемьсот миллионов долларов в «Хезболлу» и еще более ста миллионов — в «Хамас». Что-то достается и «Исламскому джихаду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочим мелким террористическим группам. И это при том, что «Хамас» воевал в Сирии против режима Асада. На время Иран прекратил их финансировать, но нынче снова занимается прямой поддержкой кровавых вылазок этого филиала «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Продолжаются попытки внедрять в сектор Газа разного вида оружия.

Посему трудно встретить в эти дни израильтянина, который бы не испытывал чувства радости при обсуждении народного восстания в Иране. Вместе с тем семьдесят лет в недружественном окружении способствовали рефлексу «не вмешиваться». А также — скептическому отношению к союзникам. В Израиле хорошо помнят, как арабы-христиане учинили в Ливане резню арабов-мусульман в Сабре и Шатиле, а вину во всем мире возложили потом на Израиль, хоть в побоище не участвовал ни один израильский солдат, и ни один офицер не думал и не гадал, что такое может случиться. Очевидно и некоторое разочарование в курдских партнерах. Всякий раз приходится убеждаться в том, что они — неарабские ближневосточные племена, но не единая нация.

За последние недели израильская пресса много раз обращалась к иранским оппозиционерам, к собственным специалистам и к заморским знатокам. Среди массива обыденных выкладок найдем несколько ценных оценок происходящего.

В России никогда не цитируется новостной и аналитический ресурс «Седьмой канал», так как он отражает мировоззрение жителей территории Иудеи и Самарии и патриотического авангарда страны. Именно там читаем и смотрим интервью с одним из крупнейших в мире специалистов по Ирану и Ближнему Востоку — профессором Мордехаем Кейдаром. По его оценке, процесс смены власти в Иране уже необратим. Опричники могут загасить на время очаги сопротивления, но они неизбежно возгорятся еще и еще.

Кейдар рассказывает о сущностных проблемах Ирана, которые носят как экономический, так и политический характер. Изначально люди вышли там протестовать против их ограбления обанкротившимися и коррумпированными финансовыми институтами. Но почти сразу их манифестации переросли в восстание против самого режима.

Ему вторит профессор Узи Раби в интервью «Двадцатому каналу» израильского телевидения: «Жители Ирана поняли, что их обокрали». Если прибавить к вышеуказанным расходам Ирана на террористов затраты на Сирию, Йемен и Ирак, то получим частичный ответ на вопрос, куда пошли деньги, полученные после частичного снятия санкций. Но это половинчатый ответ. Помимо громадных затрат на исламистскую революцию, режим оказался коррупционно гораздым.

Профессиор Раби отметил, что масштабы протестов вполне сравнимы с тем, что было в 2009 году, но накал страстей несравним. Тогда речь шла о фальсификации результатов выборов. Это был конфликт внутри системы. А нынешнее восстание направлено уже против самой системы. Нет — коррупции, нет — тирании, нет — растрате денег на финансирование террористов.

Особый интерес представляет беседа с бригадным генералом в прошлом и ведущим аналитиком ныне — Йоси Купервасером. Он дал интервью тель-авивскому «Радио без конца». Дело было после решения президента Трампа о временном продлении режима облегчения по отношению к Ирану, которое сопровождалось декларацией намерений вернуться к жестким мерам.

Надо заметить, что либеральная пресса в Израиле поддерживала в этом вопросе президента США Обаму и активно шельмовала неуступчивого премьера Нетаньяху. Купервасер никак не относится к стану израильских правых, но его слова были в этот день как гвозди. Он убежден, что Трамп вернется к жестким санкциям и что само соглашение с Ираном бессмысленно, ибо контроль возможен только там, где режим допускает контроль. И речь пойдет не столько о прямых действиях против Ирана, сколько о запрете для американских компаний взаимодействовать с европейскими коллегами, находящими в отношениях с Ираном. А это будет в высшей степени эффективно, ибо американский рынок им куда важнее, нежели иранский. И еще: позиция Трампа полностью согласуется с настроением граждан Ирана, жаждущих смены режима.

Однако главный вопрос, который волнует любого обывателя в эти дни, звучит так: и вы нам хотите сказать, что не Израиль устроил всё это в Иране? Вопрос задается с характерным прищуром. Ответа на него быть не может, ибо только несведущий в делах иранских может такое подумать. Люди не знают ничего о природе и о ходе восстания, но «имеют версию». Это особенно комично в свете активного участия в протестах Ахмадинежада…

Куда более существенными могут быть размышления о возможной роли Израиля в грядущих иранских волнениях. Смена режима, стремящегося уничтожить Израиль, относится к несомненным интересам еврейского государства. Способность внедрения, сбора информации и осуществление дерзких операций на территории врага — в этом умение Израиля несомненно. Если есть подобие Джеймсу Бонду, то именно в Израиле. Однако широкая работа по смене режима — это обычно удел великих держав. Тем не менее возможности Израиля не стоит и умалять.

А покамест первая волна протестов временно ослабла. При помощи извне вторая волна может быть еще более успешной.