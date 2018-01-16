Привычный ад. США назовут свои ядерные боезапасы «обычным» оружием?

Москва, , 01:13 — REGNUM В конце января должна выйти в свет новая публикация ядерной стратегии США Nuclear Posture Review NРR-2018. Какие изменения могут быть включены в этот документ и куда движется американская ядерная стратегия в целом, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

На отсутствие тревожных тенденций, по сравнений с аналогичными документами предшествующих лет, вряд ли можно рассчитывать. Курс на снижение мощности ядерного оружия в связи с повышением точности попадания и сверхскоростные средства доставки, вроде разработок гиперзвукового блайдера с ядерной боевой частью, показывает тенденцию ввести ядерные боезапасы в разряд «обычных» средств ведения войны со стороны США. К счастью, самые опасные из такого рода наработок были удалены из NPR-2018, по свидетельству британского издания The Guardian.

Тем не менее, направив свою военную мысль на «сдерживание российской агрессии против стран НАТО», США продолжают разрабатывать сценарии применения высокоточных маломощных ядерных зарядов как в Европе, так и по всему земному шару. С учетом складывающегося равновесия между РФ, США и Китаем в области стратегических ядерных вооружений, каждая попытка применить тактическое ядерное оружие может очень быстро привести к глобальному ядерному конфликту.

О том, чем еще опасны рассуждения о «маломощных и безопасных» ядерных бомбах, читайте в статье: Угрожают ли России новые ядерные боеголовки и крылатые ракеты США?

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