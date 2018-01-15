США начали строить новое квазигосударство — Сирийский Курдистан

Дамаск, , 16:24 — REGNUM Международная коалиция под руководством США анонсировала создание новой военной структуры — Сил безопасности границы (СБГ). «Коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы», — сообщил представитель пресс-службы коалиции Томас Вил, которого цитирует издание Defense Post.

«Базой для новой силовой структуры являются, по сути, около 15 тысяч представителей Сирийских демократических сил, которые будут перегруппированы в новую миссию в качестве сил пограничной безопасности, поскольку их борьба против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершается», — сказал Вил. Он добавил, что примерно 230 человек уже пошли «в первый класс», то есть на первый уровень подготовки.

Коалиция планирует численность СБГ примерно в 30 тыс. человек. Численность группировки СДС сегодня эксперты также оценивают в 30—40 тыс. бойцов, большинство из которых — курдские ополченцы. Вил добавил, что «силы безопасности» расположатся в долине реки Евфрат — вдоль западной окраины территории, подконтрольной СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ.

«Таким образом, США начинают строить новое квазигосударство — Сирийский Курдистан — внутри границ Сирии. Возможно, в Вашингтоне такое развитие событий считают лучшим вариантом из имеющихся. Однако на самом деле они только выпускают джинна из бутылки», — отмечает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

По его мнению, данная инициатива США, направленная на обострение ситуации в Сирии, дает лишний повод лидерам и политическим элитам Ирана и Турции окончательно убедиться в том, что никакие договоренности с США — ни стратегические, ни тактические не могут быть достигнуты без существенного ущерба национальным стратегическим интересам:

«Если сегодня Турция и Иран пойдут на создание такого внетерриториального анклава внутри Сирии, завтра аналогичные курдские анклавы будут созданы на их территориях, что недопустимо с точки зрения сохранения целостности этих государств. Если завтра курды отрежут часть западного Ирана, то послезавтра азербайджанцы отрежут часть северного Ирана, и от Ирана вообще ничего не останется. Аналогичная ситуация и с Турцией. Соответственно, эти страны перейдут из разряда региональных держав в разряд третьесортных, чего элиты этих стран, разумеется, допустить не могут» — отметил эксперт.

Соответственно, по мнению Юрия Баранчика, союз Москвы, Тегерана и Анкары получает лишние подпорки для реализации тех целей, которые перед ними стоят:

«Территориальная целостность Ирана и Турции — это очень весомый аргумент, который появляется сегодня весьма актуальным фоном дипломатического взаимодействия между странами ближневосточной тройки. И Москва занимает в этом треугольнике доминирующее положение, что весьма актуально не только для послевоенного обустройства Сирии, но и для стратегического обустройства союза между Россией, Ираном и Турцией.

Эрдоган уже готов начать воевать против проамериканских курдских сил в Сирии, тем самым снимая часть задач для САА и российских ВКС. И это весьма позитивный момент, так как нет ничего крепче боевого братства. Всю свою историю Россия и Турция воевали друг с другом. Сегодня появляется шанс, что мы плечом к плечу будем воевать против общего врага».

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