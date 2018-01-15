Песков отказался комментировать предложение ввести санкции против WADA

Москва, , 15:47 — REGNUM Инициативу Совета Федерации РФ о введении персонифицированных санкций против чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался комментировать 15 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, необходимые комментарии по данному вопросу могут предоставить авторы заявления в верхней палате Федерального Собрания.

«Я рекомендовал бы вам обратиться к авторам заявления за необходимыми комментариями», — пояснил представитель Кремля.

Напомним, о подготовке санкций в отношении WADA ранее сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

По его словам, Москва сможет привлечь к ответственности тех функционеров всемирного антидопингового агентства, которые причастны к отстранению сборной России от зимних Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане.

Климов сообщил, что в настоящее время составляется список таких лиц и что окончательное решение будет выработано «на основе проверенных фактов». Первоначально в российский санкционный список может быть включено до десяти человек, среди которых есть граждане США и Великобритании.

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В свою очередь, инициативу верхней палаты прокомментировал представитель нижней палаты — первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

«Совет Федерации может делать всё, что считает нужным. Что дадут санкции против чиновников WADA, не знаю, какой смысл?» — задался вопросом Фетисов.

Он указал, что путем запрета на въезд в Россию не удастся изменить ситуацию по участию РФ в Олимпиаде-2018, однако напомнил, что «на Пхенчане жизнь не заканчивается, олимпийское движение продолжит существовать».

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