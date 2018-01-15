Число «граждан Третьего рейха» в Германии увеличилось на 50% — Die Welt

Берлин, , 13:43 — REGNUM В Западной Германии за последний год на 50% увеличилось число людей, которые считают себя «гражданами Третьего рейха», сообщает Die Welt со ссылкой на Федеральную службу защиты конституции и борьбы с терроризмом (BVT).

По данным ведомства, по состоянию на январь 2018 года в Германии насчитывается как минимум 15 тыс. граждан, отвергающих современное немецкое государство и считающих себя «гражданами рейха».

При этом за последний год их количество увеличилось сразу на 50%. Больше всего таких «граждан» в Баварии — 3,5 тыс. В BVT отмечают, что активисты регулярно проводят встречи с военными, у них большое количество легального и нелегального оружия.

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Кроме того, они строят планы по созданию в Восточной Германии своих подпольных вооруженных сил и собственной валюты. Активисты также не признают официальную власть, суды и выпускают собственные паспорта.

«По их собственным словам, они готовятся к «дню X» и налаживают контакты с ультраправыми других стран», — цитирует издание высокопоставленного чиновника.

В издании также отмечают, что в 2016 году в Баварии один из таких «граждан» застрелил полицейского, после чего за ними пристально следят сотрудники спецслужб. Однако в BVT опасаются, что не смогут вычислить всех их, так как многие скрывают свои предпочтения и маскируются.

Неонацисты считают, что Германия была учреждена на территории Третьего рейха незаконно и должна существовать в границах 1937 года.

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