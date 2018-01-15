Путин поручил усовершенствовать процесс установления инвалидности

Москва, , 12:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству страны усовершенствовать процедуру медико-социальной экспертизы для установления случаев инвалидности бессрочно. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Принять меры по совершенствованию процедуры медико-социальной экспертизы, предусматривающие определение случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении в учреждения медико-социальной экспертизы», — говорится в перечне поручений главы государства.

Срок исполнения поручения — 1 марта 2018 года. Ответственным за разработку нововведений назначен премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года правительством России было принято решение, согласно которому государственная поддержка общероссийских общественных организаций инвалидов в 2018 году составит 1,5 млрд рублей.

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