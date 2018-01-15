Лавров: РФ уважает целостность Украины без Крыма

Москва, , 12:15 — REGNUM Россия продолжает уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после воссоединения Крыма с РФ. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

«Депутат Госдумы Константин Затулин эту тему публично затронул, обратил внимание на то, что одна из ключевых статей договора о взаимном уважении территориальной целостности РФ и Украины сегодня выглядит неактуально, учитывая, что в Крыму состоялось свободное волеизъявление крымчан, после чего Крым стал независимым, а потом добровольно присоединился к России», — заявил Лавров.

По его словам, этот вопрос для него «далеко не актуальный».

«Да, международно-правовые документы важны, но это дело юристов, — говорит глава МИД РФ. — Политически я считаю, что мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму, после воссоединения Крыма с РФ».

14 января первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») в интервью РИА «Новости» сообщил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной необходимо денонсировать в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Читайте также: Затулин предложил частично денонсировать договор о дружбе с Украиной