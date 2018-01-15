Суд по делу Гайзера. День третий — трансляция ИА REGNUM

Москва, , 13:19 — REGNUM

11:57 15 декабря в Замоскворецком суде Москвы состоится третье заседание по делу экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и группы региональных чиновников — всего 14 человек. В числе подсудимых заместитель Гайзера Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Торлопов, руководитель регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, бизнесмены и «финансисты-технологи» Лев Либензон, Игорь Кудинов, Александр Гольдман и другие.

11:59 Подсудимые обвиняются в мошенничестве, получении взяток и легализации незаконных доходов — более 20 эпизодов особо крупного мошенничества. По данным следствия, чиновники получили свыше 198 млн рублей взяток, а также легализовали полученное преступным путём имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

11:59 Задержан и обвинён в создании преступного сообщества Вячеслав Гайзер был 19 сентября 2015 года. Свою вину экс-глава Республики Коми не признает.

12:00 ИА REGNUM ведёт онлайн-трансляцию из зала суда.

12:06 Следует отметить, что экс-заместитель главы региона Константин Ромаданов не фигурирует в деле. Несмотря на то, что он ранее признал себя «казначеем» преступной группы, в сентябре 2016 года Ромаданов пошёл на сделку со следствием. На сделку со следствием также пошли и некоторые другие фигуранты дела, в том числе экс-сенатор от республики Евгений Самойлов.

12:06 Один из арестованных — бизнесмен Лев Либензон, — после ареста пытался покончить с собой в СИЗО. Другой фигурант дела Антон Фаерштейн в августе 2016 года свёл счёты с жизнью в месте заключения.

12:07 Заключённых уже доставили в здание суда.

12:18 Журналистов традиционно отправили в специально отведённый для трансляции кабинет — в самом зале свободных мест нет, они заняты в основном адвокатами подсудимых, и пускают туда только съёмочные группы и фотокорреспондентов. В целом журналистов набралось немного — ожидается, что сегодня будут оглашать обвинение.

12:20 Согласно расписанию, заседание должно было начаться в 12:00. Однако пока даже видеотрансляцию не запускают.

12:28 В июне 2016 года Владимир Маркин, тогда занимавший пост официального представителя Следственного комитета РФ, заявил, что «все фигуранты дела рассказывают всё подробно и про Гайзера, и друг про друга». В ходе расследования ряд дел было передан в областное управление. По ним были арестованы также несколько градоначальников Коми.

12:35 В прошлый раз, 27 декабря, представители гособвинения ходатайствовали о продлении срока ареста имущества, в том числе родственников подсудимых, до 27 мая. Это ходатайство было удовлетворено судом в полном объёме, несмотря на аргументы подсудимых и их адвокатов: они настаивали на том, что многое имущество родственников было честно заработанным их собственным трудом.

12:47 Подсудимые на своих местах.

12:55 Среди арестованного имущества у супруги Гайзера арестовали квартиру, гараж и садовый домик в Сыктывкаре, а также квартиру и машиноместо в московском Строгино. В ходе заседания Гайзер сокрушался, что дачный участок уже 15 лет как не принадлежит ни ему, ни его жене, а остальное имущество Наталья Гайзер смогла приобрести на собственные средства, при этом обе квартиры были приобретены ею ещё до того, как сам Гайзер поступил на госслужбу.

12:56 Супруге экс-замглавы Алексею Чернову принадлежат попавшие под арест два земельных участка и пара коттеджей в Ленинградской области. У жены руководителя регионального Фонда поддержки инвестиционных проектов Игоря Кудинова арестовали «Мерседес», а у его сына — «Фольксваген Гольф» и квартиру в Санкт-Петербурге.

12:59 Судья в зале. Заседание начинается.

13:08 Из-за отсутствия одного из адвокатов у предпринимателя Александра Третьякова рассмотрение дела переносится на 17 января на 12:00. Прокуроры поддержали, обвиняемые и адвокаты сказали, чтобы решение принималось на усмотрение суда.

13:08 Адвокат уведомил суд о своей болезни полтора часа назад.