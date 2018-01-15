Порошенко: Гимн Украины еще прозвучит в Донбассе и Крыму

Киев, , 11:22 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе и Крыму «будет звучать украинский гимн». Об этом глава государства написал в своем Facebook.

В комментарии к видеоролику с поющими украинский гимн детьми Порошенко сообщил, что хорошо помнит, с каким рвением и искренностью пели гимн в Покровске Донецкой области.

«Хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн Украины. В такие моменты убеждаюсь, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе», — заявил Порошенко.

Кроме того, он отметил, что сообщение в соцсети связано с 26-летием музыкальной редакции гимна Украины.

Напомним, в августе 2017 года Порошенко уже выражал убеждение в том, что украинский гимн снова будет звучать в Донецке. Тогда в Twitter глава государства подчеркнул, что Украина борется за возвращение Донецка на Украину.

Отметим, ранее ИА REGNUM писало, что, по словам руководства Донецкой Народной Республики (ДНР), обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается сложной и предбоевой.

Если ранее погода не позволяла украинским силовикам совершать провокации, теперь температура воздуха — минус 5−10 градусов, если она продержится неделю или две, ВСУ могут организовать провокации, считают в ДНР.

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Глава ДНР Александр Захарченко добавил, что Украина может пойти на возобновление боевых действий, так как Порошенко оказался в сложной ситуации и единственным выходом для него может стать развязывание войны на юго-востоке.