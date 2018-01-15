Американские католики возмущены Трампом

Станислав Стремидловский, , 10:30 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 8—14 января стали: папа Франциск выступил перед дипломатами; 2017 стал годом значительного сближения между Святым престолом и РПЦ; Европа пытается спасти ядерную сделку с Ираном; приоритеты Болгарии как председателя Европейского союза; чешские католики обругали президента Земана и другое.

8 января папа Римский Франциск обратился с традиционной новогодней речью к членам дипломатического корпуса, аккредитованным при Святом престоле, передает Radio Vaticana (Ватикан). Перечисляя важные дипломатические акты прошедшего года, понтифик, в частности, отметил подписание соглашения между государственным секретариатом Ватикана и правительством Российской Федерации о безвизовом режиме для обладателей дипломатических паспортов. Затем папа назвал основные цели ватиканской дипломатии. «Святой престол, — сказал он, — не стремится ни к чему иному, кроме содействия духовному и материальному благосостоянию человека и продвижения общего блага». Франциск напомнил, что в прошедшем году мы вспоминали столетие окончания Первой мировой войны, конфликта, радикально изменившего облик Европы и всего мира. Из этой войны человечество могло извлечь важный урок и предостережение, однако, к сожалению, не сумело осознать его вовремя и уже двадцать лет спустя оказалось перед лицом еще более разрушительной войны. Первое предупреждение, которое человечество должно было вынести из опыта Первой мировой войны, заключается в том, что «победа никогда не означает унижения побежденного противника, мир не строится на утверждении силы победившего над проигравшим. Не закон страха отговаривает от будущих нападений, а сила кроткой рассудительности, побуждающая к диалогу и ко взаимному пониманию для исцеления разногласий». Второе предупреждение — о том, что «мир укрепляется, когда страны могут вести диалог на равных». Касаясь вопроса прав человека, папа Франциск отметил, что для Святого престола эти права означают прежде всего центральное значение достоинства человека, созданного по замыслу Бога, по Его образу и подобию. К сожалению, констатировал понтифик, после 1968 года истолкование некоторых прав видоизменилось, породив множество «новых прав», часто находящихся в противоречии между собой. Существует риск, что парадокасльным образом во имя этих «прав» будут утверждаться новые формы идеологической колонизации со стороны сильнейших и состоятельных в ущерб слабым и бедным. Между тем основные права человека по-прежнему попираются, прежде всего право на жизнь, на свободу и на неприкосновенность человеческой личности.

О том, как изменилась дипломатия Святого престола во время понтификата Франциска, радиостанции рассказал Франсуа Мабиль, французский политолог, генеральный секретарь Международной федерации католических университетов. Профессор считает, что она изменилась лишь частично. «Если мы проанализируем дипломатию Святого престола, то увидим, что здесь существуют такие же явления, как и во всех странах. Есть долгосрочная внешняя политика. Но, как и в любой стране, важную роль играет личность лидера, в этом случае Франциска. И на самом деле во время понтификата можно наблюдать другой стиль присутствия на международной арене, а также другие темы, которые выбирает папа. Это в первую очередь антилиберализм, оппозиция экономическому либерализму, напоминание о том, что человек находится в центре экономики и должен занимать центральное место в политике. Поэтому государство должно служить человеку, а не наоборот», — заметил эксперт. По его словам, папа иначе реализует и внешнюю политику. Для него главным полем деятельности являются лица, исключенные из общества, то, что он называет периферией.

В 2017 году произошло значительное сближение между Святым престолом и Русской православной церковью, что стало плодом встречи папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване, считает отец Иакинф Дестивель, отвечающий в Папском совете по содействию христианскому единству за отношения с Православными церквями славянских стран. Отец Иакинф напомнил об оценке патриархом Кириллом пребывания в России мощей святого Николая Чудотворца, что, по мнению предстоятеля РПЦ, сделало для взаимного сближения гораздо больше, чем многие годы диалога, поскольку включило в экуменическое движение массы простых верующих. Подводя итоги экуменических событий прошлого года, отец Иакинф напомнил о визите государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина в Россию, а также привел в пример культурные проекты, в частности выставку экспонатов Ватиканских музеев в Москве. Проблемным вопросом в отношениях с русским православием остается Греко-католическая церковь. Однако и здесь диалог возможен, убежден отец Иакинф. «В прошлом году во время празднования первой годовщины встречи в Гаване кардинал Курт Кох, глава Папского совета по содействию христианскому единству, предложил создать специальную двустороннюю комиссию, которая будет заниматься этой проблемой и обеспечивать регулярные контакты. Это, пожалуй, единственное возможное решение — иметь прямые отношения и диалог. Мы надеемся на реализацию этой цели, чтобы иметь возможность обсуждать все проблемы, связанные как с прошлым, так и с настоящим», — отметил отец Иакинф. Он признал, что диалог иногда может быть очень трудным, это можно увидеть на примере общения Католической церкви в Хорватии и Сербской православной церкви, «но сам факт начала диалога уже меняет атмосферу взаимоотношений. Поэтому, диалог, хотя и сложный, просто необходим».

Папа Франциск принял в Ватикане премьер-министра Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, информирует Vatican insider (Турин, Италия). Как уточнил Зал печати Святого престола, это была сугубо частная аудиенция. После понтифика курдский премьер встретился с «министром иностранных дел», секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. Курдское информационное агентство Rudaw со своей стороны дополняет, что основными темами переговоров было положение Иракского Курдистана и христианства в регионе. В Ватикан премьера Барзани сопровождал глава администрации президента автономии Фуад Хусейн и представитель автономии в Италии Резан Кадир. «Папа задал несколько вопросов о ситуации, которую мы переживаем», — сказал Хусейн. Была подробно обсуждена роль, которую сыграл Ватикан в оказании помощи Курдистану в разрешении его проблем с Багдадом мирным путем посредством переговоров и диалога. Посещения представителями Иракского Курдистана стран Европы, добавил представитель автономии, доказывают, что центральное правительство Ирака не может маргинализировать Курдистан и в конце концов Багдад осознает, что «политика, которую он принял в отношении курдского региона, ошибочна».

США решили выделить не менее 75 миллионов долларов для поддержки восстановления деревень и инфраструктуры провинции Ниневия, освобожденных от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Agenzia Fides (Ватикан). Вашингтон также будет содействовать возвращению беженцев (в основном — христиан и езидов), которые бежали из равнины Ниневия и города Синджар. Об этом заявил посол США в Ираке Дуглас Сильман. Американский дипломат подтвердил намерение своей страны сыграть ведущую роль на Международной конференции по восстановлению Ирака, которая откроется в Кувейте 12 февраля, подчеркивая, что поддержка беженцев является приоритетом для администрации США. Ранее генеральный секретарь совета министров Ирака Махди аль-Аллак сообщил, что восстановление районов Ирака, которые были отбиты у джихадистов, будет стоить не менее 100 миллиардов долларов.

Католики жалуются на «прискорбные» комментарии президента США Дональда Трампа о мигрантах, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Известия о недавних пренебрежительных замечаниях в отношении африканских стран и Гаити вызывают большую озабоченность», — говорится в заявлении Конференции католических епископов США (USCCB). Дэвид Куинн, католический миссионер в Гаити (с весны 2015 года), рассказал CNA, что гаитяне, которые мигрируют в Соединенные Штаты, ищут работу и хотят внести свой вклад в общество. Он добавил, что сделанные президентом замечания носят «бесчеловечный характер», особенно в свете католического социального учения. Билл Канни, исполнительный директор Службы по вопросам миграции и беженцев USCCB, говорит, что комментарии Трампа идут против рекомендаций папы Франциска, в вопросе отношения католиков к проблеме миграции, так как «святой отец попросил нас заглянуть в лицо каждого мигранта и увидеть Христа в них». По словам Канни, 90% мигрантов и беженцев, которые приезжают в США, начинают работать сразу же.

Европа пытается спасти ядерную сделку с Ираном и идет против Трампа, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Европейские лидеры направили Вашингтону четкий сигнал: соглашение должно быть «сохранено», но при этом вводятся новые «красные линии» для Тегерана. Аналитики и эксперты говорят о «третьем пути», предложенном Европой ради защиты подписанного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) между Ираном и «шестеркой». Выход видится в том, что избежать открытой конфронтации с Тегераном, наложив при этом ограничения на его «дестабилизирующую» деятельность на Ближнем Востоке. Лондон, Париж и Берлин намерены согласовать и отстаивать общую позицию по иранскому досье, отринув опыт 2003 года с Ираком, когда разногласия между англичанами (сторонниками вторжения США) и франко-германской осью способствовали эскалации военных действий. Сегодня Европа, похоже, вновь открывает для себя дипломатию и диалог в регионе, объединившись перед лицом воинственных заявлений Белого дома, который считает Иран частью печально известной «оси зла». Вместе с тем европейские лидеры не закрывают для себя возможность критиковать политику Тегерана на Ближнем Востоке. Однако стремление Европы идти по «третьему пути» вступает в противоречие с воинственной политикой администрации Трампа. Мешает европейцам как непредсказуемость американского президента, так и жесткость лидеров Ирана, которые, кажется, не желают идти на уступки по программе баллистических ракет.

«Мы хотим мира так же, как Его Святейшество», — заявил в интервью Crux (Денвер, США) посол Израиля в Ватикане Орен Дэвид. Израильский дипломат присутствовал на заслушивании речи папы Франциска перед послами. Внимание посла привлекли слова понтифика в отношении Первой мировой войны, «которая, как мы предполагали, положит конец всем войнам. Очевидно, этого не произошло. Важно отметить столетнюю годовщину окончания ее, потому что мы должны извлечь уроки из нашего прошлого». Среди других вопросов, затронутых папой, Дэвид выделил израильско-палестинский конфликт. «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить: Израиль желает мира так же, как и Его Святейшество, мира для своих граждан и мира для своих соседей, — подчеркнул дипломат. — Что касается Иерусалима, который упоминал папа Римский, то Израиль признает важность Иерусалима для всех трех монотеистических религий. Поэтому Израиль гарантирует — и мы всегда гарантировали — свободу доступа и поклонения в святых местах всем верующим одинаково. Мы также присоединяемся к призыву папы Римского к диалогу и возобновлению переговоров, которые были частью его слов об израильско-палестинском конфликте».

Болгария с 1 января 2018 года заступила на пост председателя Европейского союза, передает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Чего ждать от Софии? Она хочет сделать сильный акцент на Балканах и их европейской интеграции. В целом болгарское председательство сосредоточится на четырех ключевых областях: будущее Европы и молодежи (экономический рост и социальная интеграция), Балканы (европейская перспектива); безопасность и стабильность (включая миграцию); цифровая экономика. «Балканское президентство» — это цель, поставленная ответственной за председательство Болгарии министром регионального развития и общественных работ Лилианой Павловой, которая считает, что имидж Европы на Балканах может быть изменен. София предприняла важные шаги: после многолетних трений между двумя странами был подписан договор о двустороннем сотрудничестве с Македонией, проведены важные встречи с балканскими лидерами. 17 мая под председательством Болгарии главы государств и правительств стран ЕС и Балкан — Албании, Боснии, Косово, Македонии, Черногории, Сербии — проведут в Софии встречи на высшем уровне. В феврале комиссия ЕС представит стратегию для Балкан. Европейская перспектива этого региона считается важной еще и потому, что здесь переплетаются различные интересы. В частности, присутствуют геополитические и экономические интересы России.

Чешские католические епископы с осторожностью прокомментировали итоги первого тура президентских выборов в своей стране, отмечает KATHPRESS (Вена, Австрия). Они довольны высокой явкой (62%) и «сбалансированной дуэлью» претендентов, о чем заявил генеральный секретарь Конференции католического епископата Чехии Станислав Прибыл. Он выразил удовлетворение тем, что действующий президент Чехии Милош Земан набрал всего 38,6%, что говорит: его позиции не настолько сильны, как первоначально предполагалось. Прибыл назвал «талантливым кандидатом» дипломата Павла Фишера, который набрал 10,2%, а 8,8% независимого Марека Хилсера расценил как «положительный результат». Успех экс-президента Чешской академии наук Иржи Драгоса, который вышел во второй тур (26,6%), не был прокомментирован. Более жесткими в оценках оказались богослов Томас Халик и провинциал Доминиканского ордена Бенедикт Мохельник. «Миф о непобедимом Земане» был разбит, утверждает Халик, известный своим критическим отношением к Земану. По его словам, если все граждане, которые «чувствуют принадлежность к западной демократической культуре», объединятся и поддержат Драгоса, «у них будет уникальный шанс смыть грязь и стыд» от президента Земана и премьера Андрея Бабиша, что хотят повернуть «нас от Европы в сторону дикого Востока». По словам Мохельника, глава государства «объективно не заслуживает того, чтобы христиане отдали ему свои голоса». Как президент, он «не способствует благородному поведению сограждан, а, наоборот, своими выступлениями ставит под сомнение фундаментальные гражданские добродетели, пробуждая в людях низкие эмоции и корыстные интересы».

12 января в министерстве иностранных дел Украины состоялась встреча начальника Управления по вопросам заграничного украинства и гуманитарного сотрудничества Ларисы Дир с секретарем Синода епископов Украинской греко-католической церкви Богданом Дзюрахом, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Были обсуждены пути и возможности сотрудничества в гуманитарной плоскости, которая является важной для решения наиболее острых социальных проблем Украины во время вооруженной «агрессии» со стороны России. Отдельное внимание в ходе встречи уделено координации мероприятий, связанных с 85-ой годовщиной «Голодомора» 1932−1933 годов на Украине, направленные на признание мировым сообществом «Голодомора» как «геноцида» украинского народа, «распространение правдивой информации о «Житнице Европы», население которой понесло миллионные потери в результате искусственно организованного голода». Указанные мероприятия будут проводиться в течение 2018 года.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.