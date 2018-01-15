Махмуд Аббас: Признание Иерусалима столицей Израиля – это пощечина века

Рамалла , , 09:26 — REGNUM Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что признание Иерусалима столицей Израиля — это «пощечина века», сообщает 15 января Al Arabia.

Кроме того, палестинский лидер назвал позорными действия американских дипломатов Никки Хейли и Дэвида Фридмана.

«Мы сказали нет Трампу, мы не одобрим его действия», — отметил глава Палестины, начиная встречу с руководителями Палестины.

«Сделка века — это скорее пощечина века, мы ее не поддержим», — добавил Аббас, говоря о мирных инициативах между Израилем и Палестиной со стороны президента США.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп принял решение перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признавая тем самым право еврейского государства на обладание спорным городом.

Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны международного сообщества. Действия Трампа осудили как мусульманские страны, так и союзники Соединенных Штатов по НАТО.

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