Понедельник, 15 Января 2018 года
14:39:56 МСК

Трамп: Я меньший расист, чем любой другой

Политика

Ранее в СМИ разгорелся скандал, основанный на словах двух членов Республиканской партии США, обвинивших Трампа в неуважительном высказывании относительно Гаити и ряда африканских стран

Трамп: Я меньший расист, чем любой другой
Ку-клукс-клан в США

Вашингтон, 15 января 2018, 09:11 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что он не расист, отвечая на обвинения в том, что он якобы назвал ряд стран «вонючей дырой», сообщает 15 января The Guardian.

Ранее в СМИ разгорелся скандал, основанный на словах двух членов Республиканской партии США, обвинивших Трампа в неуважительном высказывании относительно Гати ряда африканских стран.

Глава Белого дома отверг обвинения во время ужина в своем гольф-клубе в присутствии ряда парламентариев.

«Нет, нет. Я не расист. Я меньший расист, чем любой другой, у кого вы когда-либо брали интервью», — заявил Трамп в интервью журналистам.

Напомним, президент США Дональд Трамп после того, как занял пост лидера страны, подвергается серьезному давлению со стороны оппозиции, преимущественно в Демократической партии США.

Обвинения в расизме последовали после встречи в Овальном кабинете с межпартийной группой из шести сенаторов. На данном заседании президент якобы назвал ряд государств «вонючей дырой».

Читайте ранее в этом сюжете: «Люди на грани»: Трамп прокомментировал ложную ракетную тревогу на Гавайях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить