Трамп: Я меньший расист, чем любой другой

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он не расист, отвечая на обвинения в том, что он якобы назвал ряд стран «вонючей дырой», сообщает 15 января The Guardian.

Ранее в СМИ разгорелся скандал, основанный на словах двух членов Республиканской партии США, обвинивших Трампа в неуважительном высказывании относительно Гати ряда африканских стран.

Глава Белого дома отверг обвинения во время ужина в своем гольф-клубе в присутствии ряда парламентариев.

«Нет, нет. Я не расист. Я меньший расист, чем любой другой, у кого вы когда-либо брали интервью», — заявил Трамп в интервью журналистам.

Напомним, президент США Дональд Трамп после того, как занял пост лидера страны, подвергается серьезному давлению со стороны оппозиции, преимущественно в Демократической партии США.

Обвинения в расизме последовали после встречи в Овальном кабинете с межпартийной группой из шести сенаторов. На данном заседании президент якобы назвал ряд государств «вонючей дырой».

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