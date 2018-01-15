На учения в Эстонию прибыли 12 истребителей ВВС США

Таллин, , 08:51 — REGNUM В Эстонию на учения прибыли двенадцать истребителей F-16 Национальной гвардии американского штата Огайо, говорится в сообщении Главного штаба эстонских сил обороны.

Истребители прилетели на авиабазу Эмари под Таллином с авиабазы ВВС США в Толедо (Испания). Они входят в 112-ю эскадрилью Национальной гвардии Огайо.

Двенадцать истребителей F-16 примут участие в учениях, направленных на отработку действий в «широкомасштабных воздушных операциях».

«На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии», — заявил и.о. командующего ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.

Учения «воздух — воздух» пройдут в тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии. Они продлятся до середины марта.

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