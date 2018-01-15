В Москве открывается новый консульский центр США

Москва, , 09:02 — REGNUM Во вторник, 16 января 2018 года, американское посольство в Москве открывает новый консульский центр, сообщил генконсул США в России Лоренс Тоби.

Открытие комплекса планировали еще несколько лет назад, так как предполагали, что число выдаваемых виз должно возрасти.

«При планировании мы рассчитывали на нормальные отношения с Россией, при которых число выдаваемых виз вырастет — в будущем», — цитирует слова генконсула США «Независимая газета».

Сообщается, что в центр запрещено будет проносить мобильные телефоны и другие электронные устройства, поскольку в нем отсутствуют камеры хранения. Кроме того, по словам американского дипломата, большая часть 23 специальных окон для собеседований на получение визы будет закрыте вследствие дефицита сотрудников.

«После сокращения персонала у нас осталось лишь 40% штата и всего 12 консульских офицеров. Вместе они занимаются как не иммиграционными, так и иммиграционными визами, а также консульскими услугами для американских граждан», — подчеркнул он.

Всего новый консульский центр будет обрабатывать лишь сто заявлений о выдаче виз в сутки.

Напомним, власти США летом 2017 года сократили выдачу виз российским гражданам после того, как Москва (в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов) сократила численность американских дипломатов в России до 455 человек, тем самым уравняв с численностью российских дипломатов в США.

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