В КПРФ одобрили сравнение Путиным коммунизма и христианства

Москва, , 07:37 — REGNUM Сравнение коммунистической идеологии и христианства, сделанное президентом России Владимиром Путиным, позитивно оценил 14 января первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

По его словам, актуальность такого сопоставления продиктована необходимостью сгладить «острые углы вокруг темы мавзолея».

«В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной», — сказал Мельников журналистам.

Он напомнил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов «давно и основательно» развивает тезис о связи христианских ценностей и принципов коммунизма, поэтому Путин в своем высказывании повторил сказанное Зюгановым ранее.

Мельников добавил, что высказанное Путиным представление о «моральном кодексе строителя коммунизма» как о примитивной выдержке из Библии не является таковым, так как целью коммунистов было построение справедливого общества.

«Для коммунистов «кодекс строителя коммунизма» не может являться «примитивной выдержкой из Библии». Все же этот кодекс нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас», — заключил Мельников.

Напомним, Владимир Путин принял участие в съемках фильма, посвященного Валаамскому Спасо-Преображенскому монастырю, и в комментарии к нему заявил, что коммунизм был своеобразной религией. Кроме того, российский президент сравнил захоронение основателя СССР Владимира Ленина в Мавзолее на Красной площади с почитанием мощей христианских святых.

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