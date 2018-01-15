USA Today: Трамп заплатил порноактрисе за молчание об их встречах

Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа заплатил $130 тыс. бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о встречах с его работодателем, сообщает 15 января USA Today со ссылкой на источник.

Взятка была заплачена в 2016 году в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах в целях воспрепятствования обсуждению очередных сексуальных похождений Трампа, убежден источник.

Адвокат Трампа Майкл Коэн не опроверг и не подтвердил данную информацию, однако подчеркнул, что подобные слухи распространяются с 2011 года.

Глава Белого дома, в свою очередь, категорически отверг подобные обвинения. Порноактриса не стала давать комментарии на сей счет.

Напомним, в настоящее время в США активно развивается скандал на почве сексуальных домогательств, особенностью которых является тот факт, что они якобы имели место многие годы назад.

Первой жертвой в длинном списке голливудских актеров, продюсеров и американских политиков стал продюсер Харви Вайнштейн, также обвинениям подверглись такие артисты, как Кевин Спейси,Стивен Сигал и многие другие.

Президент США Дональд Трамп не раз обвинялся в домогательствах, а также в неуважительном отношении к женщинам и в целом в распутном образе жизни. Глава Белого дома отвергает большую часть обвинений, связывая их с пропагандой своих политических соперников.

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