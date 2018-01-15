Депутаты Рады заподозрили Порошенко в госизмене

Киев, , 05:37 — REGNUM Службе безопасности Украины (СБУ) стоит проверить, при каких обстоятельствах и с какой целью посещал Россию в 2000-х годах президент страны Пётр Порошенко. Соответствующий запрос в СБУ готовит депутат Верховной рады Виталий Куприй, об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

Таким образом депутат Рады отреагировал на репортаж грузинского телеканала «Рустави-2» о заявлениях, которое Порошенко якобы направил в 2007 году в ФСБ при въезде в РФ. В документах действующий глава Украины обязуется не вредить России и утверждает, что не имеет отношения к антироссийской деятельности Виктора Ющенко, руководившего тогда государством.

По словам Куприя, следствие должно подтвердить подлинность почерка Порошенко. Кроме того, необходимо выяснить, как часто и через какие пункты пропуска он въезжал в Россию, какие цели при этом преследовал и с кем взаимодействовал.

Обращение в СБУ парламентарий собирается подать 15 января. Куприй пообещал опубликовать ответ ведомства в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2007 года депутата Верховной рады Петра Порошенко, прибывшего в петербургский аэропорт «Пулково», не пустили в Россию. В МИД РФ тогда объяснили, что отказ вызван недружественной политикой Киева.

В администрации главы Украины документы с подписью Порошенко, датированные 3 февраля 2007 года, назвали «низкопробной подделкой» и «фейком». Утверждается, что их подбросили российские спецслужбы.

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