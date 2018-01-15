Договор о дружбе России с Украиной предложили денонсировать: Радио REGNUM

Москва, 15 января 2018, 08:00 — REGNUM
- Частично денонсировать: Затулин внёс предложения по договору о дружбе с Украиной;
- «Внезапно выяснилось — это не Россия»: кто на самом деле вмешивался в выборы в США?
- У русских лучше: США обвинили Россию в ядерной эскалации;
- «Головы оторвём»: президент Турции пригрозил сирийским курдам;
- Христианские традиции: Путин высказался о захоронении тела Ленина.
Читайте ранее в этом сюжете: В России зарабатывают на всём и все, кроме простого народа: Радио REGNUM