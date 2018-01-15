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Договор о дружбе России с Украиной предложили денонсировать: Радио REGNUM

Политика

В частности, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной предлагают денонсировать в той части, где страны признают территориальные границы друг друга

Договор о дружбе России с Украиной предложили денонсировать: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 15 января 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: В России зарабатывают на всём и все, кроме простого народа: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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