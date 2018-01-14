Путин высказался о коммунизме и захоронении тела Ленина

Москва, , 14:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о теле Владимира Ленина, захороненного в Мавзолее на Красной площади. Своё мнение на этот счет глава государства высказал в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым, чей фильм «Валаам» показывает сегодня, 14 января, телеканал «Россия 1».

Фильм Кондрашова посвящен Валаамскому Спасо-Преображенскому монастырю, расположенному на острове Валаам в северной части Ладожского озера. В своё время Путин туда приехал в качестве паломника, и с тех пор глава государства бывает там регулярно.

В фильме Кондрашова Путин рассказывает историю Валаама и размышляет о православии, коммунизме и вере.

Путин высказал мысль, что православная вера всегда сопровождала Россию и её народ. Вера особенно укреплялась в те годы, когда русскому народу было особенно тяжело. Развивая свою мысль, глава государства заявил, что коммунизм был своего рода новой религией, схожей с христианством.

«Были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы, но одновременно ведь создавали и новую религию. Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость — это же всё заложено в Священном писании, это всё там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали», — сказал Путин.

Далее президент России обратился к теме захоронения вождя Великой Октябрьской социалистической революции, основателя СССР Владимира Ленина, который был похоронен в Мавзолее на Красной площади в 1924 году. Путин сравнил захоронение Ленина с почитанием мощей в христианстве.

«Ленина положили в Мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть, по сути, ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело», — рассуждает Путин.

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