Вашингтон, , 05:13 — REGNUM В президентские выборы в США вмешивалась не Москва, а американские спецслужбы, сообщил правозащитник, бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. Его статья опубликована на сайте Consortiumnews.com.

«У нас внезапно появилось документальное доказательство того, что ключевые элементы американского разведывательного сообщества предпринимали попытки подорвать демократический процесс в США», — написал Макговерн, комментируя ранее опубликованную переписку бывшего контрразведчика ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж.

В настоящее время ясно, что за попытками фальсификации итогов выборов 2016 года стоит не Россия, отметил экс-аналитик ЦРУ. По его словам, речь идет о «теневых персонажах» из «глубокого подполья» — отдельных руководителях американских разведслужб.

Макговерн подчеркивает, что многие противники Дональда Трампа не хотят замечать очевидного — американской политикой манипулируют, и стоят за этим спецслужбы самих США. В качестве примера Макговерн приводит кампанию по дискредитации Трампа — утверждения экспертов ЦРУ, ФБР и АНБ о связях его предвыборного штаба с Кремлем.

Что касается переписки Стржока, то это — первичное подтверждение коррумпированных намерений и действий разведсообщества, добавил Макговерн. Несколько месяцев доказательства «сговора» Трампа с Москвой активно искали, теперь переписка бывшего контрразведчика ФБР фактически доказывает сговор представителей администрации Барака Обамы, которые препятствовали победе Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволены за «идиота»: в команде Мюллера уничижительно отзывались о Трампе