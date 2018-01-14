На главу правительства России совершено покушение

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 1 января Ленин выступил с речью на митинге в Михайловском манеже, посвященном проводам на Западный фронт первого отряда социалистической гвардии (официально — 2-й Петроградский батальон Красной гвардии), в которой приветствовал первых героев добровольцев социалистической армии, призвал их оберегать завоевания революции и помочь всем трудящимся сбросить иго капитализма.

«Пусть товарищи, отправляющиеся в окопы, поддержат слабых, утвердят колеблющихся и вдохновят своим личным примером всех уставших».

При возвращении Ленина из манежа в Смольный на лидера большевиков было совершено покушение. Его машина была обстреляна во время переезда по мосту через Фонтанку, когда автомобиль притормозил. Кузов машины был продырявлен в нескольких местах пулями, некоторые из них пролетели навылет, пробив переднее стекло автомобиля. Сопровождавший Ленина швейцарский коммунист Фриц Платтен был легко ранен осколками стекла. Сестра Ленина Мария Ульянова вспоминала:

«Не успели мы отъехать и нескольких десятков саженей, как сзади в кузов автомобиля, как горох, посыпались ружейные пули. «Стреляют», — сказала я. Это подтвердил и Платтен, который первым долгом схватил голову Владимира Ильича (они сидели сзади) и отвел ее в сторону, но Ильич принялся уверять нас, что мы ошибаемся и что он не думает, чтобы это была стрельба. После выстрелов шофер ускорил ход, потом, завернув за угол, остановился и, открыв двери автомобиля, спросил: «Все живы?» — «Разве в самом деле стреляли?» — спросил его Ильич. «А то как же, — ответил шофер, — я думал, никого из вас уже и нет. Счастливо отделались. Если бы в шину попали, не уехать бы нам. Да и так ехать-то очень шибко нельзя было — туман, и то уж на риск ехали».

Организаторы теракта точно не установлены. Вскоре было выявлено наблюдение над передвижениями Ленина, Бонч-Бруевича, Троцкого и других большевистских лидеров.

В составе первого отряда социалистической гвардии были красногвардейцы различных районов Петрограда и пригородов. 75 человек дал Ижорский завод, 120 человек — завод «Треугольник», 9 человек было с Балтийского завода, 5 — с завода Симменса-Шуккерта. По пути следования в Могилев батальон сделал остановку в Витебске, где арестовал местных эсеров, подготовлявших контрреволюционное выступление в день открытия Учредительного собрания.

Также в Петрограде был подготовлен к отправке в Белоруссию (по некоторым источникам — отправлен уже 1 января) и 3-й Петроградский батальон. В его составе больше всего было красногвардейцев Московско-Заставского района, а также рабочие предприятий 2-го и 1-го Городских, Охтинского и Пороховского районов. Батальоны вели успешную борьбу с превосходящими по численности частями контрреволюционных армии; однако первоначальный их состав понес значительные потери в ходе боевых столкновений и из-за болезней.

Численность Красной Гвардии Петрограда в декабре равнялась примерно 30 тысяч человек. В боевой готовности по всем районам Петрограда и пригородам находилось не более 10 тысяч человек. В связи с потребностями борьбы с контрреволюцией за пределы города с середины декабря до начала января было отправлено свыше 5 тысяч красногвардейцев. Также шел отток рабочих, уезжавших в деревню из-за разрухи в промышленности. К началу января численность Красной Гвардии составляла уже 22 тысячи.

Главным видом деятельности Красной гвардии в Петрограде была охрана революционного порядка. Она выражалась прежде всего в несении караульной и патрульной службы. Посты и караулы назначались во все пункты, общественные и государственные здания, имевшие стратегическое или политическое значение.

Штаб Красной гвардии Выборгского района к январю 1918 года получил добровольными пожертвованиями 6065 руб. Жертвовали Выборгский районный Совет — 1000 руб., завод «Старый Лесснер» — 500 руб., «Новый Лесснер» — 1000 руб., «Новый Парвиайнен» — 1000 руб. Поступили деньги и от рабочих 8 других предприятий района. Поступление средств от Главного штаба было налажено только в конце декабря 1917 года.

Движение белых кавалерийских частей по всем направлениям — Царицын, Тихорецкая, Воронеж — наталкивается на противодействие отрядов СНК, получивших помощь от казачьих частей, возвращающихся с фронтов и агитируемых представителями Советов и Красной Гвардии. Одни казачьи части пристают к красным и поддерживают их, другие собирают совещания своих организаций, обсуждают вопросы о власти на Дону и т. д.

Местные отряды Красной Гвардии, подкрепленные частями Сиверса, начинают теснить калединцев на севере у Миллерово; у Царицына крупные большевистские силы идут в наступление, с юга от Тихорецкой наступают части Красной Гвардии под командой Автономова.

Каледин организует борьбу с красными по всем направлениям. Внутри области посылаются отряды полиции и карательные отряды в неспокойные места угольного района и степные пространства Сальского округа, где усиливались аграрные волнения.

Атаман Краснов в августе 1918 вспоминал о настроениях белых в те дни:

«Вот в январе месяце, когда жив был еще Алексей Максимович Каледин, по всему Новочеркасску распубликованы были официальные известия о том, что в Новороссийске высадился англо-французский корпус и идет на помощь Дону… Но умер Каледин, расстреляли Назарова, прошло полгода, а никаких англо-французов не пришло спасти сжигаемый большевиками Дон.»

В ночь на 1 января в Самаре неизвестными были обстреляны стоявшие на посту у помещения Совета рабочих и солдатских депутатов солдаты.