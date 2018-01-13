Очень «мягкая сила» России в Эстонии

Димитрий Кленский, , 20:25 — REGNUM

В первые дни нового года Эстонию и российские СМИ взбудоражило заявление министра юстиции (прежде — обороны), ультранационалиста из партии IRL Урмаса Рейнсалу о ремонте, а при необходимости и удаления всего, что напоминает о советскости Военного мемориала на горе Маарьямяги, что на самом берегу Таллинского залива.

При этом русскому жителю почти ничего не говорили и не говорят сегодня об истинном замысле русофобов — они уже возводят новый комплекс — Мемориал жертв коммунизма, который должен заменить существующий. Сказать напрямую — жертв советской (читай: русской) оккупации.

Советский Мемориал героев стал Мемориалом их… «жертв»

Не зная об этом, российские СМИ сначала местные СМИ, а потом и российские, заговорили о возможном повторении «Бронзовой ночи» (массовые беспорядки русских в 2007 году в Таллине, когда власти варварски снесли памятник Солдату-Освободителю, посвященный воинам, погибшим при освобождении столицы Эстонии от немецко-фашистских оккупантов). За это Москве российским журналистам досталось от местных коллег, в том числе и от «русских» из местных «придворных» русскоязычных СМИ. То есть сами дали повод, а виноваты русские.

Смысл новой, по сути, русофобской акции в Эстонии прост — выветрить из местных русских и русскоязычных жителей память об истории, которую чтили их родители, дедушки и бабушки. Военный мемориальный комплекс с обелиском воздвигли в память о двух событиях в истории Балтийского флота — «Ледовом походе» в 1918 году и трагическом переходе кораблей в 1941 году. Каждый раз под носом наступавших немцев флоту удавалось уйти в Кронштадт. Кроме этого на Мемориале были капитальные информационные стенды и Вечный огонь, увы, много лет назад ликвидированные властями. Как и памятник Герою Советского Союза Евгению Александровичу Никонову с лидера эскадренных миноносцев «Минск», бойцу сводного отряда обороны главной базы Краснознамённого Балтфлота.

Как и с «Бронзовым солдатом», политики решили перед предстоящими в будущем году парламентскими выборами подзарядить избирателей-эстонцев националистическим духом (русофобией). Только с той разницей, что в 2006—2007 годы правящая тогда либерально-националистическая Реформистская партия переманила своей провокацией с «Бронзовым солдатом» на свою сторону избирателей ультранационалистических партий, а теперь те решили взять реванш и повысить свой рейтинг.

Но есть еще один фактор — внешний. Действо на Маарьямяги — это пример науськивания прибалтов Западом на конфронтацию с Россией и моральное подавление местного русского и русскоязычного населения. Более того, создается впечатление о согласованности действий в Прибалтике. Так, одновременно с заявлением в Таллине о десоветизации лучшего объекта ландшафтной архитектуры Маарьямяги, Рига депортировала российских журналистов, якобы, угрожающих национальной безопасности, а в Вильнюсе объявили советскими агентами КГБ двух знаменитых советских литовцев — актера Баниониса и дирижера Сондецкиса. А чем, как не пакостничеством, можно признать отказ Эстонии и Латвии в просьбе посольств РФ увеличить число избирательных участков в этих странах в связи с выборами Президента РФ? И так изо дня в день.

Русофобия — «дымовая завеса» милитаризации Прибалтики

Такая «дымовая завеса» русофобии позволяет без беспокойства русского и русскоязычного населения милитаризировать Прибалтику. Численность воинских подразделений США и НАТО еще относительно невелика, но динамично развивается военная инфраструктура, что позволит в час «икс» развернуть в Прибалтике мощный американский военный контингент. И кто уверен, что это будет осуществлено только в оборонительных целях?

Взять Эстонию. Пока тут дискутируют о реконструкции, ремонте или разрушении Мемориала на Маарьямяги, даже по заголовкам новостей в СМИ видно, как параллельно наращиваются военные мускулы. Вот последние заголовки:

*Bild: Учения «Запад-2017» были тренировкой по захвату Прибалтики за несколько дней.

*Главнокомандующий Силами обороны Эстонии Террас подтвердил изданию Bild: учения «Запад-2017» были симуляцией нападения на НАТО.

* CBC: эстонский министр предупредил Канаду о её опасном «соседе» — России.

*Член парламентской Комиссии по государственной обороне Антс Лаанеотс: в Эстонии необходимо построить убежища под каждым домом.

*СМИ: авиабазу Эмари модернизируют для размещения истребителей-«невидимок».

*Хансо требует вернуть 10 млн. в бюджет гособороны.

*Председатель комиссии Рийгикогу по обороне Ханнес Хансо предлагает поднять расходы на оборону.

*Хансо: Путин сам зазывает союзников /Эстонии — прим. автора/ в регион Балтийского моря.

*Ханнес Хансо: Россия занимается милитаризацией Арктики.

И это — будни.

А что Россия? Она ограничивается «мягкой силой», которую в отличие от Запада и особенно США и Канады понимает дословно. Как реагирует МИД РФ на размещение сил НАТО вблизи России?

Первый заместитель министра иностранных дел Владимир Титов в конце минувшего года заявил Интерфаксу: «Негативные последствия военных приготовлений НАТО должны вызывать серьезную озабоченность у всех, поскольку они ухудшают ситуацию в области безопасности применительно к тем государствам, территории которых используются для размещения натовских сил и средств».

Так это для тех же прибалтов, что мертвому припарка.

Зачем России визиты вежливости во враждебную Прибалтику?

Россельхознадзор сделал прибалтам рождественский подарок: отменил ограничения на ввоз шпрот с двух предприятий Латвии и Эстонии. И это — в отношении стран, поддерживающих санкций против РФ!

И потому справедливо воспротивились миндальничанию Москвы переработчики рыбы Калининградской области. Они вопрошают: куда делись разговоры об импортозамещении, обещания защищать своих производителей. Калининградцы сами готовы изготавливать шпроты (хоть круглый год), другой рыбоконсервной продукции.

Еще пример. Накануне лютеранского Рождества вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Эстонии Ахти Кунингас и замминистра транспорта России Сергей Аристов подписали межгосударственный протокол о сотрудничестве в области транспорта. Произошло это по просьбе эстонской стороны в рамках межведомственной транспортной комиссии, созданной в 2006 году (за год до «Бронзовых ночей» в Таллине, резко ухудшившие межгосударственные отношения). На пресс-конференции сказали, что впервые за одиннадцать лет работа комиссии завершилась договоренностями. Но какими?

6 rafabordes Подпись

Знакомясь с повесткой дня и пунктами подписанного сторонами протокола, только диву даёшься. Все эти вопросы можно было согласовать, так сказать, не выходя из кабинета. Даже встреча российского гостя с министром экономики и коммуникаций Эстонии Кадри Симсон был не иначе как визитом вежливости. Комиссия договорилась об ускоренном пересечении эстонско-российской границы — введении системы предварительного электронного обмена данными, как грузов, так и пассажиров. А еще — применять единый порядок налогообложения большегрузных автомобилей. В который уже раз за 25 лет пообещали друг другу провести анализ: стоит ли расширять мост Дружбы между Нарвой и Ивангородом? Но какая дружба, если Эстония обещает провести переговоры с США о размещении на территории ракет «Пэтриот», требует вернуть Крым и настаивает на санкциях против России?

Эстонии, благодаря формальной «мягкой силе» восточного соседа, удается успешно усидеть на двух стульях, ведь за спиной того же Сергея Аристова и недавно гостившего в Таллине с непонятным визитом Михаила Швыдкого — специального представителя президента РФ по культуре, в Эстонии усмехаются и потирают руки. В итоге, протягивающая врагу руку Россия остается на бобах. Во имя чего?