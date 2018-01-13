НАТО, газовая провокация и Алиханов-премьер: калининградский прогноз-2018

Андрей Выползов, , 14:10 — REGNUM

Наступивший 2018 год будет богат на политические и культурно-исторические события в Калининградской области, которые станут заметны не только на федеральном уровне, но и найдут отражение в европейских СМИ.

Провокации со стороны НАТО

С начала 2018 года в странах НАТО, окруживших российскую Калининградскую область, отмечено прибытие новой военной техники. 2 января американские танки вошли в польский город Лодзь, 6 января в Литве видели колонну бронетехники из Голландии, а в конце января ожидается приезд в Литву французских танкистов. В планах у Вашингтона провести в феврале 2018 года саммит глав минобороны стран Североатлантического блока, на котором будет выбрано конечное место размещения в Польше нового центра командования НАТО.

Всё это бряцанье оружием вокруг Калининградской области не новинка, но в конце 2017 года изменился фон. Вначале польский публицист Тадеуш Киселевский в широко распиаренной новой книге порассуждал о превентивном ударе НАТО по Калининградской области, как «естественном и благоприятном завершении конфликта». Затем американский журнал «Нэшнл ревью» опубликовал статью отставного офицера ВМС США Джерри Хендрикса, в которой автор рекомендовал Альянсу «устранить ферзя Путина», понимая под сильнейшей шахматной фигурой российский эксклав.

По данным эксперта МГИМО Михаила Александрова, на сегодня у натовцев нет средств обезвредить калининградский плацдарм. Однако на провокации эти гиены способны. И один из самых негативных прогнозных сценариев — это провокация на газопроводе, идущем по территории Литвы для калининградцев. Этот газопровод сам по себе крайне изношен, поскольку эксплуатируется уже несколько десятилетий. Плюс — это не российская собственность.

Как известно, российский эксклав не обладает собственной сырьевой энергетической базой, и все виды топлива — газ, уголь, нефтепродукты — по земле попадают в Калининград через территорию стран НАТО. Конечно, есть ещё морской путь, но и он не надёжен по причине того, что в любой момент некие международные экологи могут высказать «озабоченность» по поводу угрозы загрязнения Балтики российскими судами.

Энергетический суверенитет российскому «острову» гарантировала бы только собственная атомная станция, строительство которой было начато, но затем заморожено. В ноябре 2017 года замглавы «Росэнергоатома» Алексей Жуков сообщил, что концерн согласовывает возможность продолжения строительства Балтийской АЭС. Так что в наступившем году мы, возможно, увидим подвижки в деле обеспечения энергетической (читай: атомной) безопасности стратегического региона.

Судьба Алиханова

Один из обсуждаемых в калининградском сообществе политических прогнозов — после мартовских выборов президента губернатор Калининградской области Антон Алиханов может быть приглашен в федеральное правительство (варианты портфелей: от министра и даже до премьера).

Калининградский политтехнолог Анатолий Ромашко уверен, что такая вероятность высока.

«Во-первых, Алиханов, по его же словам, сам попал в Калининград по квоте молодых руководителей, которых собирались готовить через регионы с тем, чтобы они возвращались в Москву в федеральное правительство, — сказал Ромашко в интервью ИА REGNUM. — Во-вторых, далеко не секрет, что скамейка запасных руководителей у Путина достаточно короткая. Поэтому, если правительство России будет формироваться заново и радикально, то вероятность ухода Алиханова, на мой взгляд, высока».

Что произойдёт с развитием Калининградской области в таком случае? По мнению многих экспертов, отката назад не случится, поскольку вектор региональных изменений задаётся исключительно в Москве, а не в Калининграде. Финансирование формируется не в регионе, а в федеральном центре. Внимание Москвы к Калининграду сейчас огромно по геополитическим причинам, и смена областного руководства совсем не означает, что центр бросит регион.

«То, что в Калининградской области никому еще не удавалось руководить два губернаторских срока подряд — это, действительно, некая проблема. Калининградцы об этом говорят, но что-то я не видел, чтобы они очень сильно страдали от того, что губернаторы меняются. Повторюсь, калининградская экономика сейчас очень сильно зависит от федеральных целевых программ, и я хочу напомнить: когда уходил Цуканов, который выиграл выборы с результатом под 80%, то народ не роптал», — подытожил Ромашко.

Проблемы с британскими фанатами

С 16 по 28 июня Калининград ожидает спортивное событие мирового масштаба — чемпионат по футболу. Спортивные дела сегодня политизированы донельзя, и Калининград, возможно, примет изрядную долю яда западной антироссийской пропаганды.

ЧМ ещё не начался, а британские СМИ уже охарактеризовали Калининградскую область как «географическую аномалию» с «ядерными ракетами, направленными на Запад».

Проблем с болельщиками, похоже, не избежать. Сюда приедут фанаты шести стран — Хорватии, Нигерии, Сербии, Швейцарии, Марокко, Испании, Бельгия и Англии. Последние слывут самыми агрессивными в мире.

В соцсетях калининградцы уже обещают «навалять» британцам, если их застукают во дворах справляющими нужду. Кроме того, некоторые калининградцы намерены «спросить» с британцев за бомбардировки Кёнигсберга в 1944 году, когда королевская авиация разрушила центральную часть города.

Одновременно соцсети полны сообщений о предстоящей сдаче жилья для иностранных болельщиков и одновременно стенаний о том, какой бедлам устроят фанаты в съёмных квартирах.

Квартирные инициативы калининградцев зиждутся не на пустом месте. На сегодня, по данным Министерства по культуре и туризму Калининградской области, разного рода гостиницы могут одномоментно предоставить 11 тысяч мест, тогда как вместимость стадиона «Калининград» — 35 тысяч мест. Представить, что 28 июня матч «Англия-Бельгия» приедут посмотреть всего лишь по 5 тысяч болельщиков из этих европейских стран (а остальные — калининградцы), наивно. По всей видимости, «бездомные» иностранцы будут жить прямо на улице, в палатках, как это было на Сочинской олимпиаде, что прибавит проблем.

Плюс региональное управление ФМС заявило, что каждый забугорный болельщик должен будет встать на миграционный учёт. Подобное обязательство предполагает со стороны фанатов либо потерю времени (вы только представьте очереди британцев в калининградское здание УФМС на ул. Фрунзе, где узбекистанским гастарбайтерам уже тесно), либо — денег при игнорировании требования ФМС. В общем, Калининград ждет двенадцать напряжённых дней, а затем еще и соответствующий медийный выхлоп в европейских СМИ и соцсетях.

60 лет калининградскому телевидению

В августе Калининградскую область ждет один из ключевых региональных юбилеев — 60 лет калининградскому телевидению. Первый выпуск калининградских новостей вышел в эфир 2 августа 1958 года.

На сегодня ГТРК «Калининград», без преувеличения, является ведущим раздражителем региональной политической оппозиции и деструктивных сил, отстаивая государственные интересы.

Внимание к русской и советской истории, системное наступление на тех, кого принято называть «плакальщиками по Кёнигсбергу», разоблачение коллаборантов в калининградском истеблишменте, — вот основные идеологические изменения в вещании телекомпании.

Смена парадигмы наиболее активно проявилась после назначения полтора года назад на пост директора ГТРК «Калининград» Николая Долгачёва, в недавнем прошлом тележурналиста ВГТРК.

Долгачёв заверил ИА REGNUM, что в юбилейном году «политические смыслы останутся неизменными».

«Наша задача — говорить правду, а в современном мире Россия осталась фактически её единственным носителем, — сказал Долгачёв. — Калининградская же область — та часть России, которая оказалась зажатой между странами, по сути, между разными неправдами, и мы тем более должны вещать истину о происходящих событиях. Когда мы пытаемся прикинуться какими-то немцами, то обманываем сами себя. У нас же свой менталитет, мы — русские. И свою русскость прикрывать чем-то западным бессмысленно. И мы будем это объяснять».

Возможно, на 60-летие самого западного филиала ВГТРК следует ожидать визита в регион ведущих российских журналистов и политических фигур, что вкупе с запланированным серьёзным техническим переоснащением телекомпании будет означать одно: федеральный центр берёт под контроль компрадорскую идеологию жителей Калининградскую области.

100-летие окончания Первой мировой войны

11 ноября 2018 года грядёт 100-летие окончания Первой мировой войны. Калининградская область — единственная в Российской Федерации, где Русская Императорская армия вела боевые действия.

Есть опасения, что столь серьезная историческая дата выльется в военно-исторический скандал. Дело в том, что уже несколько лет в Калининградской области проходили два параллельных фестиваля, посвященных ключевой битве Первой мировой — Гумбинненскому сражению, когда ценой русской победы над германскими войсками у восточно-прусского города Гумбиннен была фактически спасена Франция.

Два фестиваля — это две непримиримых команды, которых условно назовем — общественники и чиновники. Инициаторами фестиваля стали энтузиасты калининградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

«Мы создавали фестиваль с огромным трудом в 2012 году с целью популяризации поля Гумбинненского сражения, для того, чтобы создать точку притяжения туда, которая позволит благоустроить захоронения наших солдат, — рассказал ИА REGNUM руководитель калининградского филиала ВООПИК Михаил Черенков. — Нам никто не помогал в регионе, а когда нам удалось это сделать, то были выделены деньги, и дальше получилась ситуация, когда вмешались чиновники и стали тянуть одеяло на себя. Мы пытались упорствовать, тогда нас просто выбросили из проекта правительства. Мы же решили свой фестиваль сохранить. И тянем его до сих пор».

В 2017 году «чиновничий» фестиваль начался с грандиозного ляпа. Организаторы провели историческую реконструкцию одной из последних битв Первой мировой войны — т.н. «наступление Керенского» летом 1917 года. Событие не имело никакой географической привязке к современной Калининградской области, однако региональный министр культуры и туризма Андрей Ермак попытался это сделать, чем изрядно посмешил историков.

«Дело как раз в Гумбиннене, — заявил Ермак. — Это эпизод кампании 1917 года в рамках Первой Мировой войны. Прорыв Керенского. Была последняя попытка старой российской армии переломить ход войны. И эта кампания очень четко привязана к этой местности. Мы с историками и реконструкторами очень подробно консультировались на эту тему».

На самом деле, «прорыв Керенского» проходил на территории сегодняшней Западной Украины — в направлении городов Львов, Калуш и Болехов.

Очевидно, что к 100-летию окончания Первой мировой войны в Калининградской области также пройдут два фестиваля. На первый — официальный — следует ждать приезда министра культуры России Владимира Мединского. Ко второму — народному — планируется создать памятник в честь победы русского оружия на поле Гумбинненского сражения.

«Памятник мы хотим создать на общественные средства. Земля на поле сражения, где его можно поставить, у нас есть. Мы бы хотели, чтобы этот памятник стал результатом общественного конкурса и общественного обсуждения, и будем признательны все неравнодушным гражданам, скульпторам, архитекторам, а особенно СМИ, которые подключатся к проведению конкурса. Сегодня нам нужны в первую очередь идеи», — сказал Черенков.

Так что, идейные, поможем увековечить память о русской истории на западных рубежах Отчизны.

Выборы президента России

Наконец, выборы президента России 18 марта 2018 года вряд ли пройдут мимо Калининградской области. Хотя бы просто потому, что ожидаемый победитель на выбора — Владимир Путин — биографически связан с областью. И потому, что именно Владимир Путин навеки останется в истории как человек, который вернул России Крым, проголосовавший за воссоединение с Россией. Калининград — наряду с Крымом и Курильскими островами — зеница ока нашего Отечества, основа его безопасности.