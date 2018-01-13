Обзор ядерной политики США: у русских в этом деле всё лучше

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Российская Федерация имеет явное преимущество перед США в производстве ядерного оружия. Такие данные следуют из американской ядерной доктрины («Обзор ядерной политики»), выдержка из которой опубликована накануне, 12 января, изданием The Huffington Post.

В американской доктрине утверждается, что превосходство России над США в вопросе ядерной мощи заключается в наличии большого количества нестратегических ядерных систем и их разнообразия. Утверждается, что Россия значительно увеличила число платформ, которые в кратчайшие сроки могут быть оснащены как ядерным, так и обычным грузом. Это позволяет Москве существенно расширить свой ядерный арсенал, не нарушая при этом договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

К таким платформам американские эксперты относят: крылатые ракеты наземного и воздушного базирования, атомные подводные лодки, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

Кроме того, американские стратеги уверены — Москва всё время модернизирует своя ядерный арсенал. Утверждается, что Россия разрабатывает как минимум две новые МБР, а также гиперзвуковую ядерную боеголовку и ряд других ядерных видов оружия.

Стоит отметить, что после публикации выдержки из американской ядерной доктрины в The Huffington Post, министерство обороны США поспешило заявить, работа над доктриной ещё не завершена.

Ранее стало известно, что проект американского «Обзора ядерной политики» каким-то образом попал в сеть интернет. Известно, что Пентагон планирует представить этот документ президенту США Дональду Трампу до начала февраля 2018 года.

Стоит отметить, что американские военные стратеги часто использую следующий приём, чтобы выбить у государства побольше денег на ту или иную военную программу. Создается некий документ, в котором утверждается, что русских тот или иной аспект военного дела развит несравненно лучше, чем у США, и поэтому, нужно непременно выделить из американского бюджета больше средств на такие-то и такие военные программы. При этом реальное положение дел эти документы могут и не отображать.

Нужно ещё учитывать тот факт, что подавляющее большинство американского военно-промышленного комплекса — это частные корпорации, которые заинтересованы периодически «стимулировать» государство к размещению военных заказов и развитию тех или иных, пусть и сомнительных, военных программ.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон: США удвоят расходы на ядерное оружие