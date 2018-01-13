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ЦИК Молдавии не допустил референдума об отмене реформы Додона-Плахотнюка

Политика

В Молдавии сохранится смешанная избирательная система, которая позволит Плахотнюку остаться у власти после выборов

ЦИК Молдавии не допустил референдума об отмене реформы Додона-Плахотнюка
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Молдавии

Кишинёв, 13 января 2018, 04:02 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Молдавии 12 января отказала в регистрации инициативной группе по организации референдума об отмене смешанной системы выборов, утружденной правящей Демпартией и Партией социалистов Игоря Додона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, референдум хотела организовать группа представителей гражданского общества, однако ЦИК сослался на формальные нарушения при формировании группы и отказал ей в регистрации.

Выборы в Молдавии намечены на осень 2018 года, и должны пройти по смешанной системе, утвержденной совместным голосованием социалистов Игоря Додона и демократов Владимира Плахотнюка. Смешанная система благоприятствует Демпартии и призвана помочь Плахотнюку сохранить власть и после 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия: Избирательную реформу Плахотнюка-Додона могут отменить

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Политический кризис в Молдавии

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