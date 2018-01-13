Итальянский «друг» Лаврова займется урегулированием в Приднестровье

Вена, , 03:53 — REGNUM Молдавско-приднестровское урегулирование станет одним из приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ в 2018 году. Об этом сообщил на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Анджелино Альфано, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что позитивные и обнадеживающие импульсы, достигнутые в переговорах конце прошлого года.

«Это демонстрирует нам, что эти шаги могут стать поворотным моментом для разрешения затянувшегося конфликта. Я благодарю стороны и участников формата «5+2». Я также хотел бы заверить вас, что Италия продолжит этот путь, пытаясь предпринять дальнейшие шаги вперед», — сказал Альфано.

Он сообщил, что спецпредставителем ОБСЕ по молдавско-приднестровскому урегулированию станет экс-глава МИД Италии Франко Фраттини.

Сам Фраттини заявил РИА Новости после назначения, что высоко оценивает роль России в приднестровском урегулировании, и что без участия и вклада России примирение Молдавии и ПМР невозможно. Он добавил, что в ближайшее время проведет переговоры с российским представителями, в том числе и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которого он назвал своим другом.

«У меня сложились весьма хорошие и проверенные временем отношения с российскими властями, которые, несомненно, в приднестровском урегулировании играют основополагающую роль. В свое время в качестве еврокомиссара я сделал многое и для Молдавии, работая в целях сближения этой страны с Евросоюзом, в частности, по визовым проблемам. Полагаю, что это поможет мне внести вклад в рассмотрение этого сложного досье, где еще остается немало нерешенных вопросов», — добавил Фраттини.

Он назвал вопросы, по которым итальянское председательство в ОБСЕ планирует продвинуться в ближайшее время: решение проблемы номерных знаков для автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье; обеспечение свободы передвижения и проблема политических уголовных дел, заведенных в Кишиневе в отношении приднестровских чиновников.

Фраттини также призвал преодолеть институциональный кризис в Кишиневе, вызванный разногласиями между правительством и президентом Игорем Додоном с тем, чтобы все органы власти Молдавии действовали сообща.

В МИД Молдавии приветствовали назначение Фраттини. В Кишиневе вспомнили, что в 2004—2008 гг. тот был вице-председателем Еврокомиссии и «поддерживал Молдавию».

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