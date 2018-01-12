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Путин задал вопрос, который позволяет Украине познать себя — Затулин

Политика

Недра Донбасса никогда не были украинскими, как и Крым

Москва, 12 января 2018, 19:52 — REGNUM  Украина приобрела ворованное добро и теперь говорит, что у неё что-то забрали, считает первый зампред комитета ГД РФ по делам СНГ Константин Затулин. Об этом он заявил 12 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя ситуацию с возвратом украинской техники Киеву и полемизируя с представителями украинской прессы.

«Путин задал вопрос, который позволяет украинцам познать самих себя, — заявил он. — Но они не могут ответить. Уже успел высказаться командующий ВМФ Украины, который осторожненько надеется, что получит. Никогда в жизни Украина ни от чего не отказывалась. Никогда недра Крыма не были вашими, как и Крым. То, что Хрущёв отписал Крым, не имеет никакой силы. Вы ворованное добро приобрели, став независимыми, и сейчас говорите, что мы у вас забрали».

Кроме того, он отметил, что ситуация с возвратом украинской техники похожа на то, что сейчас происходит на Юго-Востоке Украины.

«Мы говорим: нет проблемы — выполняйте Минские договоренности, обеспечьте человечное отношение к жителям, и тогда Минские соглашения начнут работать, — сказал Затулин. — Но вы говорите, что сначала будут репрессии и зачистки. Вы сами не понимаете, что вам делать».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Киеву военную технику, оставшуюся на территории присоединенного Крыма. Речь идёт о десятках военных кораблей и самолётов, находящихся в «плачевном состоянии». Кроме того, глава государства отметил, что Россия готова пригласить военных Украины для участия в процедуре утилизации не подлежащего перевозке боезапаса к этой технике.

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