Deutsche Welle: Венгрия и Польша больше не Запад

Берлин, , 18:33 — REGNUM В начале января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с членами партии Христианско-социальный союз (ХСС) и использовал свой визит, чтобы еще раз четко заявить: для венгров прибывшие в Европу беженцы из мусульманских стран являются «мусульманскими захватчиками». А в интервью немецкой газете Bild Орбан и вовсе назвал пропагандируемый ЕС мультикультурализм «иллюзией». Об этом сегодня, 12 января, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

«Мы этого не хотим. И мы не хотим, чтобы нам это навязывали, — подчеркнул венгерский политик. — Мы полагаем, что заслуживаем большего уважения». Эти заявления главы венгерского правительства служат лишь очередным свидетельством того, что в Европе наблюдается политический раскол, в результате которого некоторые страны-члены ЕС все больше дрейфуют вправо.

Восточные ценности ЕС против западных

Еще 25 лет назад Европейский Союз был мечтой бывших стран Восточного блока. Сейчас же эти страны считают, что ЕС хорош лишь как источник финансирования. Они отвергают брюссельский централизм, а политику мультикультурализма, проводимую Западной Европой, считают угрозой. Так, Варшава и Будапешт поступательно провозглашают возврат к старым добрым ценностям: семье, христианской религии и патриотизму.

Те же тенденции наблюдается также в Чехии и Словакии. В Восточной Европе уже фактически сформировалось движение, выступающее против открытого общества Западной Европы и пропагандирующее идею приоритета национального самосознания в эпоху открытых границ и глобализации. Всё больше складывается впечатление, что «европейская идея» в этих странах всё больше теряет свой изначальный смысл.

Неолиберализм после социализма

Столь очевидный крен многих стран Восточной Европы вправо лишь частично оправдывается экономическими причинами, пишут эксперты Deutsche Welle. Предположение о том, что расшатанная кризисом экономика восточноевропейских стран и высокий уровень безработицы способствуют националистическим настроениям, опровергается как минимум примером Чехии: экономический рост там достиг почти 5%, а уровень безработицы — всего 3%, самый низкий в ЕС. Однако и это не предотвратило изменение политического курса вправо при новом премьер-министре Андрее Бабише.

Похожая ситуация сложилась и в Польше: в 1990-х годах доход среднестатистического поляка составлял лишь 1/12 часть дохода среднестатистического немца, но в 2016 речь шла уже об 1/3. Однако и в Польше национализм процветает.

Польский политолог Петр Бураш объясняет такое политическое и социальное развитие стран Восточной Европы тем, что в 1990-х годах их общество не прошло все этапы процесса трансформации и эры социал-демократии. Иными словами, население этих стран столкнулось сразу с жесткой формой капитализма, и это оставило свои шрамы в общественном сознании.

Многие поляки придерживаются мнения, что Евросоюз лишил их достоинства, констатирует польская писательница Инга Ивасева: «Они считают, что с Запада приходят только ограничения, проблемы и моральный релятивизм», отсюда мерой всех вещей в Варшаве сейчас является нация.

Венгрия — молодая нация

Похожее положение вещей можно наблюдать и в Венгрии. Однако на коллективное сознание венгров повлияло и противостояние в сфере культуры. В 1920 году Венгрия, отколовшись от империи Габсбургов, стала суверенным государством. По историческим меркам — это очень молодая нация, осознающая необходимость наверстать упущенное в вопросе идентичности. Поэтому идея Орбана о возвращении к «исконным ценностям» внушает многим венграм чувство сплоченности и защищенности. Для венгров — это мир «без мигрантов, биохипстеров и чиновников из Брюсселя», пишет немецкое издание Der Spiegel.

Сколько лет занимает путь к демократии?

Выходит так, что всё, что мы сегодня наблюдаем на восточных окраинах Евросоюза, большинство европейских интеллектуалов не смогли предвидеть более 25 лет назад. Но и тогда было важно другое. Переход к западным ценностям и свободной рыночной экономике, причем с социальными гарантиями или без них, необходимо было осуществить в кратчайшие сроки, во что бы то ни стало.

Однако еще в 90-х годах немецкий социолог либерального толка Ральф Дарендорф возражал против такого подхода. Он предупредил, что для построения жизнеспособного демократического общества требуется как минимум 60 лет. В сущности, пример Польши и Венгрии подтверждает слова Дарендорфа и лишний раз доказывает, что ЕС предстоит еще долгий путь к гармонии, заключает Deutsche Welle.