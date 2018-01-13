План японского правительства по «курильскому вопросу»

Токио, , 14:31 — REGNUM У японского премьер-министра Синдзо Абэ и его команды был разработан целый план по уговариванию президента РФ, в результате чего Курилы должны были стать частью Японии. Почему эта «дальновидная» политика далека от реальности, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

План Синдзо Абэ предусматривает визит в Россию в мае 2018 года. Именно на этой встрече с будущим президентом РФ Абэ планирует «поднять территориальную проблему» и пригласить российского лидера в Японию. А 6−7 сентября вновь вернуться к этой теме уже на Восточном экономическом форуме. Токио с непробиваемым упорством намерен продавливать тему Курил на каждом мероприятии с участием российских представителей.

Все это в целом начинает напоминать политическую охоту, где ни одна встреча не должна обходиться без «выстрела» с японской стороны, направленного в курильскую мишень. При этом надежду на успех, по словам самих высокопоставленных японцев, им придает то, что Путин уважает и чтит Японию как дзюдоист, любит японскую культуру и еду. Но, как сказал сам президент РФ, «Россию я люблю больше». Так что расчет на «дожимание» российской стороны в вопросе о Курилах останется в том же положении, что и сейчас, если конечно японская сторона не решит оставить взятый ею тон и согласиться на конструктивные предложения, не предусматривающие какой-либо японской юрисдикции по отношению к территории России.

Есть ли возможность такого развития событий, читайте в статье: Абэ-сан спланировал «дожимание» Путина-сан по Курилам аж на два года вперед

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