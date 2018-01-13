Севастополь: острые вопросы остаются без ответа

Севастополь, , 16:12 — REGNUM Почему прямые выборы губернатор Севастополя показали столь низкую явку, говорящую о неверии граждан в их способность повлиять на ситуацию в городе, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Дремлюгин.

После почетной отставки первого российского губернатора Севастополя Сергея Меняйло его место занял молодой технократ Дмитрий Овсянников. Но проблемы, с которыми сталкивается Севастополь, никуда не ушли. Нынешняя победа Дмитрия Овсянникова в сентябре 2017 года казалась бы убедительной, но явка избирателей чуть более 30% наводит на грустные мысли.

Политические дрязги последних лет существенно дискредитировали власть, а острые вопросы, необходимость урегулирования нарастающих противоречий между «денежными мешками» и простыми гражданами так и остаются без ответа. Конфликт, связанный с застройкой ландшафтного заказника «Ласпи», отсутствие внятного решения по новому бюджету, принятому в авральном порядке за неделю до нового года, продолжают нервировать севастопольцев.

Вряд ли простые люди будут бесконечно с надеждой наблюдать за действиями администрации, постоянно идущей на поводу у местных буржуа. Когда-то придется задуматься и о сдвигах в самой системе.

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