Судьба телебашни в Екатеринбурге: услышит ли губернатор горожан?

Алексей Банников, , 21:56 — REGNUM

В Екатеринбурге не утихают споры по поводу судьбы недостроенной телебашни. Несмотря на то, что её судьба практически предрешена, и скорее всего уже весной она будет снесена, многие горожане не оставляют надежду на то, что самый высокий долгострой, ставший за последние четверть века символом Екатеринбурга, всё-таки удастся сохранить.

Строительство телебашни началось ещё в советское время, в 1983 году, в центре города на набережной Исети неподалёку от цирка. Итоговая высота телебашни должна была составить 361 метр, но до 1991 года было возведено 220 метров. А затем произошёл развал СССР, и телебашня стала одним из многих проектов, которые оказались не нужны новым властям «независимой» России.

Стройка была заморожена, и все многократные попытки найти частного инвестора оказались безрезультатными. Российский бизнес вообще ориентирован на максимально быстрое получение прибыли, а потому инвесторы все эти годы вкладывали деньги в точечную застройку (вызывая недовольство горожан, которые вместо привычных пейзажей вынуждены видеть в окнах фасады домов, до которых, кажется, рукой подать), или в строительство торгово-развлекательных центров, которые в Екатеринбурге буквально в шаговой доступности. В таких условиях 220-метровая недостроенная телебашня, как и миллионы жителей России после перестройки, «не вписались в рынок», то есть не выдержали конкуренции и были выброшены на обочину.

Вопрос о судьбе самого высокого долгостроя встал на повестку дня в 2016 году, после того, как сама телебашня и прилегающая к ней территория были переведены в региональную собственность и выставлены на торги. В итоге всё это стало собственностью АО «Ледовая арена», 60% которого принадлежит УГМК, а 40% — правительству Свердловской области. И уже в начале сентября генеральный директор УГМК Андрей Козицын заявил о том, что телебашня будет снесена, а на её месте будет возведена спортивная ледовая арена.

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Идея сооружения крупного спортивного комплекса в центре города подверглась немедленной критике. Специалисты отметили, что в тренде последних десятилетий как раз вынос подобных арен на окраины городов или вовсе в пригород. Один из основных аргументов «против» — загруженность центра города. По соседству находится здание цирка, мультимедийный парк «Россия — моя история», бизнес-центр, Уральский экономический университет. Специалисты уверены, что и так перегруженные в час пик улицы Куйбышева и 8 марта (на перекрёстке которых расположены все эти здания) просто не справятся с наплывом болельщиков на автомобилях. Они убеждены, что рассуждения о том, что поклонники хоккея будут ездить на проходящие в Ледовой арене матчи на метро — фантазия.

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Также против сноса телебашни выступили многие горожане, которые до сих пор активно обсуждают на интернет-форумах и в социальных сетях судьбу самого высокого долгостроя.

Возможно, всё это и стало в итоге поводом для высказывания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которое он опубликовал на своей страничке в Instagram, назвав снос телебашни «историческим событием».

«В этом году в Екатеринбурге произойдет историческое событие — застройщик собирается снести недостроенную телебашню. Я знаю, что вокруг этого решения много споров и дискуссий. Мы не один год обсуждали, что делать с башней, последовательно шли к решению этой застарелой проблемы. Потратили большие средства на выкуп башни и земли вокруг нее у Федерации, нашли серьезного и ответственного инвестора (УГМК), который готов потратить немалые средства на строительство здесь огромного комплекса с новой ледовой ареной. Свердловская область станет владельцем 40% нового комплекса, то есть потраченные на выкуп деньги вернутся к нам имуществом», — сообщил губернатор.

Далее Евгений Куйвашев попытался убедить пользователей Instagram в необходимости сноса телебашни.

«Выражу свое мнение: все-таки это нелепо, иметь в центре прекрасного современного города частично разрушенную бетонную трубу, окруженную пустырем. Ведь потенциально это красивейшее место: самый центр города, рядом река, два парка. Очень хочется, чтобы оно перестало быть «зоной отчуждения» и вернулось к горожанам. В ближайшее время проект нового комплекса должен пройти экспертизу, после чего застройщик сможет получить разрешение на строительство и начать работы по демонтажу. Я всегда за созидание. Но в данном случае, чтобы создать, сначала нужно будет избавиться от старого», — заявил губернатор.

Здесь необходимо отметить, что «частично разрушенная» — слишком громкое определение. Башня не является разрушенной даже частично, она недостроенная, причём объём ранее выполненных работ составляет почти 50%. При строительстве использовалась марка бетона, используемая при возведении гидроэлектростанций и аналогичных сооружений, требующих особой прочности материалов, так что телебашня смогла бы прежить всех нас и подавляющее большинство построек в Екатеринбурге.

Более того, многих возмутили такие определения, как «бетонная труба» и «зона отчуждения», которые Евгений Куйвашев использовал в отношении телебашни и прилегающей к ней территории. Горожане возмущаются не просто подобным отношением к городской достопримечательности, но и тем, что власти в очередной раз принимают важное для города решение, не удосужившись выяснить мнение жителей по этому вопросу. Не удивительно, что в комментариях под записью Евгения Куйвашева пользователи требуют референдума по данному вопросу.

«Ув. Евгений Владимирович! Спросите мнение горожан, проведите референдум или опрос с широкой выборкой среди населения, и увидите, что большинство людей против этого, и это здравомысляще большинство. В квартале от башни — дворец спорта (КРК Уралец) и Дацюк Арена, и вы хотите построить здесь ещё одну? Обустройство башни — гораздо более трудоёмкий процесс, но это единственно верный путь, по которому нужно идти. Оставьте свои амбиции по сносу башни. Давайте оставим этот объект. Она выполняет ряд важных функций: это своеобразный маяк, символ, точка притяжения для города, она выделяет город среди других городов России и мира», — обратился к губернатору один из комментаторов.

И это далеко не единственный подобного рода комментарий. Горожане напоминают о том, что ранее неоднократно высказывались идеи по использованию недостроенной телебашни или её реконструкции. Авторы разных проектов предлагали устроить в здании бизнес-офисы, спортивный и научно-просветительский центры, аттракционы, высотный кинотеатр, площадку для выставок и даже установить храм или превратить телебашню в гигантский сухопутный маяк, однако ни одна из идей даже не рассматривалась городскими и областными властями.

Другая часть горожан, как мне кажется, более реалистично оценивает ситуацию, понимая, что вопрос о судьбе телебашни уже получил «финансовое решение», а следовательно, никаких опросов и уж тем более плебисцита для учёта мнения горожан не будет, и снос телебашни уже предопределён.

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Последние события показывают, что региональные власти совершенно не спешат прислушиваться к мнению народа, хотя, как отмечали ещё мыслители Средневековья, Vox populi vox Dei («Глас народа — глас Божий»). Для этого достаточно вспомнить историю вокруг строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины, который намеревались возвести в акватории городского пруда (храм-на-воде).

Идея строительства принадлежала областным и городским властям, представителям крупного уральского бизнеса и Екатеринбургской епархии. Доводы архитекторов и градостроителей о том, что строительство храма уничтожит экологию городского пруда и разрушит городской ландшафт, инициаторы проекта просто не воспринимали. Мнение горожан, которые также были против строительства и для защиты водоёма устраивали многолюдные символические акции «Обними пруд», тоже не принималось в расчет. Более того, во время предвыборных дебатов будущий губернатор Евгений Куйвашев и вовсе назвал защитников городского пруда «общественными террористами».

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«Чудо» произошло после того, как была опубликована экспертиза учёных-геофизиков Уральского отделения РАН, в которой идея постройки храма в акватории городского пруда была буквально разгромлена. Учёные доказали, что строительство храма в акватории городского пруда, по которому проходит геологический разлом, небезопасно для линии метрополитена, которая проходит под землёй на данном участке. В итоге инициаторы строительства отказались от идеи храма-на воде, и под возведение культового сооружения была выделена территория на берегу водоёма неподалёку от Драмтеатра и здания правительства Свердловской области.

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Произойдет ли какое-нибудь аналогичное «чудо» до весны 2018 года, то есть до того, как будут решены все формальные вопросы, после чего телебашня будет снесена? Притом что главного чуда в виде референдума или на худой конец репрезентативного опроса горожан по данному вопросу уже не случилось. Видимо, поэтому простым гражданам легче поверить в эльфов из Средиземья, чем во власть, которая станет учитывать мнение народа.

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