Москва не должна участвовать в американском плане удушения народа КНДР

Анатолий Кошкин, , 11:01 — REGNUM

В мире транслируются слова президента РФ Владимира Путина о лидере КНДР Ким Чен Ыне как «абсолютно грамотном и уже зрелом политике», который путем создания в своей стране ракетно-ядерного оружия большой дальности решил главную стратегическую задачу и обеспечил ее безопасность от США. Слова, нельзя не признать, честные и справедливые.

Конечно, такая оценка не может понравиться вашингтонским и токийским политикам, которые представляют Кима и его страну «изгоем» и чуть ли не «исчадием ада», заслуживающими физического уничтожения. Да и как они могут примириться с объективной оценкой российского президента, который заявляет: «Он решил свою стратегическую задачу — у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь практически любой точки земного шара, во всяком случае — любой точки на территории его вероятного противника». Признать такое — значит расписаться в бессилии в противостоянии с маленькой, но гордой страной, открыто бросившей вызов претендующей на мировое господство вооруженной «до зубов» державе. Тем более что, видя это бессилие, примеру КНДР могут последовать и другие страны, готовые бросить вызов возомнившим себя властелинами мира спесивым янки. А это уже будет вызов не локального, а глобального уровня.

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Сейчас, накануне и во время Олимпийских игр в Южной Корее, американцам и японцам «не с руки» явно вставлять палки в колеса наметившемуся процессу ослабления напряженности между Севером и Югом, дабы не выглядеть в глазах всего мира полными мракобесами и мизантропами. Отсюда произнесенные сквозь зубы слова «приветствия» начавшегося диалога в Пханмунджоме. Но можно с уверенностью сказать, что господствующая верхушка в США и их сателлиты не смирятся с победой Пхеньяна и продолжат попытки реализации стратегии экономического удушения КНДР и ее народа.

В связи с этим возникает вопрос, нужно ли России, следуя за усиливающими враждебность к нашей стране США, соглашаться с таким удушением страны-соседа, который создал ракетно-ядерный щит исключительно с целью обороны от открыто угрожающего уничтожением противника, что фактически признал выступающий от имени государства президент РФ. Ведь мало-мальски разбирающемуся в геополитике и военной стратегии человеку абсолютно ясно, что какие-либо авантюры КНДР с таким оружием окончатся неминуемым уничтожением этой страны. Считаю, руководство КНДР искренне заверяет, что созданное и успешно испытанное оружие массового поражения ни в коей мере не направлено против «братьев на Юге» или КНР и России. Вместе с тем уважение заслуживает самоотречение народа КНДР, готового, как заявляет Ким Чен Ын, несмотря на санкции, продолжать поддерживать боеспособность страны.

В случае продолжения мирного межкорейского диалога, успеха процесса нормализации отношений Севера и Юга следовало бы принять согласованные с КНР решения по ослаблению, а то и выходу Москвы из режима санкций в отношении Пхеньяна. Кроме всего прочего, это явилось бы сигналом и стимулом для северокорейского руководства поддерживать и углублять диалог с Сеулом.

Одновременно России и Китаю следовало бы активизировать усилия по вовлечению КНДР в международное экономическое сотрудничество, возобновив обсуждение планов организации транскорейского железнодорожного сообщения с выходом на Транссиб, строительства на территории Севера и Юга нефте‑ и газопроводов для транспортировки энергоносителей в страны Восточной Азии и других выгодных КНДР масштабных проектов. Именно такого развития ситуации, а не чреватой войной конфронтации, желают как северокорейцы, так и искусственно превращенные пропагандой в их противников простые южнокорейцы и японцы. Имея дипломатические, политические и экономические отношения как с Пхеньяном, так и Сеулом, российское руководство могло бы во многом способствовать возвращению к миру и добрососедству на Корейском полуострове.